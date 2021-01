- Doradzam prezesowi Glapińskiemu w kwestiach prawnych i legislacyjnych. Mam duże doświadczenie, z dużą ilością projektów prezydenta RP byłem w Sejmie. Jestem zadowolony z tego wszystkiego, co wydarzyło się w moim życiu zawodowym – mówi Gość Radia ZET, były wiceszef Kancelarii Prezydenta i nowy doradca prezesa NBP Paweł Mucha.

- Taka propozycja padła, ja ją przyjąłem i jestem zadowolony z całej mojej sytuacji, jeśli chodzi o moje plany życiowe i służbę publiczną – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. Mucha zaznacza, że to była jego decyzja, o której prezydent wiedział dużo wcześniej. Dopytywany o to, czy „wypalił się” w Kancelarii Prezydenta, doradca społeczny odpowiada: - Nie powiedziałbym, że się wypaliłem, ale zmiana mojej roli, po ponad 4 latach pełnienia funkcji, pozwala mi utrzymać kontakt z prezydentem, z drugiej strony podejmuję nowe wyzwania zawodowe, które dla mnie, jako prawnika, adwokata są niezwykle kuszące i interesujące a jest to bardzo istotny segment działalności państwa.

Pytany o to, kto zaproponował mu stanowisko w NBP, Paweł Mucha nie chcę zdradzić i odsyła do Narodowego Banku Polskiego. Gość Radia ZET zaznacza, że ma doświadczenie i kompetencje do pełnienia nowej funkcji. - Mam pełne przekonanie, że moje doświadczenie na stanowisku zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta może być przydatne, może być użytecznie wykorzystane dla dobra instytucji – komentuje. Mucha zapowiada też, że dalej będzie doradzał Andrzejowi Dudzie w kwestiach dotyczących polityki czy prawa.

- Będę zarabiał więcej, to prawda, ale najwięcej w historii zarabiałem w 2016 roku, wykonując zawód adwokata – mówi Paweł Mucha. Zaznacza, że jako minister w Kancelarii Prezydenta też zarabiał „godnie” – 8 tys. złotych netto.

Paweł Mucha o szczepionkach z USA: Mamy zaspokojone potrzeby. Polacy mają dostęp do szczepionki, prezydent to monitoruje

- Mamy zaspokojone potrzeby, jeśli chodzi o liczbę szczepionek. Jeśli popatrzymy na statystyki europejskie, to Polska wypada bardzo dobrze – mówi Gość Radia ZET Paweł Mucha, pytany w internetowej części programu o szczepionki z USA, o których w kampanii mówił Andrzej Duda. - Mamy doświadczenie bardzo pozytywne wszystkich wizyt prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Przekładały się na bardzo konkretne, pozytywne rezultaty – podkreśla były wiceszef Kancelarii Prezydenta a obecnie jego doradca społeczny. Mucha zaznacza, że Polska ma teraz zakontraktowanych ponad 60 mln szczepionek, w ramach Unii Europejskiej. - Polacy mają dostęp do szczepionki i ten proces jest monitorowany przez pana prezydenta. Upoważnił ministra Solocha, żeby pozostawał w stałym kontakcie z ministrem Dworczykiem – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Rokita kandydatem na RPO? "Rozumiem, że PiS zgłosiło min. Wawrzyka. Zobaczymy, jak cała rzecz się skonkluduje"

Pytany o Jana Marię Rokitę jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, Paweł Mucha komentuje, że „pan prezydent zgłosił ten pomysł bezpośrednio”. - Rozumiem, że PiS zgłosiło ministra Wawrzyka i to on będzie się wypowiadał, prowadził kampanię. Zobaczymy, jak cała rzecz się skonkluduje – mówi Gość Radia ZET. Mucha podkreśla, że wypowiedź Andrzeja Dudy „w żaden sposób nie dezawuuje ani dorobku ani kandydatury Piotra Wawrzyka”.

"To zupełne otwarcie na młodych ludzi"

Czym zajmuje się Kinga Duda? - Prowadzi wspólnie z Łukaszem Rzepeckim spotkania w ramach konsultacji społecznych, w ramach spotkań, zwłaszcza ze środowiskiem młodych ludzi. Tych spotkań jest bardzo dużo – komentuje społeczny doradca prezydenta. Dodaje, że „to zupełne otwarcie na ludzi młodych, przez ludzi młodych, którzy PAD doradzają”.

Mucha: Jestem jednym z najbardziej aktywnych radnych

- Jestem radnym Sejmiku woj. zachodniopomorskiego. Moje aktywności nawzajem się uzupełniają. Nie widzę sprzeczności. Rzadka jest sytuacja, żeby radny nie był gdzieś zatrudniony – mówi Paweł Mucha, pytany o łączenie trzech funkcji. - Jestem jednym z najbardziej aktywnych radnych wszystkich kadencji, od 2006 roku – zaznacza. - Gdybym miał przekonanie, że nie służę województwu, to bym zrezygnował z mandatu radnego. Służę, realizuje mandat, wykonuję swoje obowiązki – komentuje Gość Radia ZET.

Korepetycje z j. angielskiego? - Prezydent nie potrzebuje żadnego brania korepetycji. Ja staram się moje kompetencje językowe podnosić, nie wiem jak PAD. Pan prezydent włada bardzo dobrą angielszczyzną, jest biegły w j. angielskim – komentuje Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA