- Wolta absolutnie niezrozumiała. Na to wygląda [że nie miała poglądów – red.]. Jeżeli ma się poglądy, to takiej wolty zrobić nie można - mówi o przejściu Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia, Gość Radia ZET prof. Joanna Senyszyn.

- Bardzo jestem ciekawa jak po tych wpisach, że PiS to banda bandytów, którzy krzywdzą kobiety, że Gowin jest beznadziejny, jak ona teraz będzie głosować – dodaje posłanka Nowej Lewicy. Prof. Senyszyn apeluje na antenie Radia ZET do Moniki Pawłowskiej: - Zrzeknij się mandatu, bo oszukałaś swoich wyborców, oszukałaś swoją partię, oszukałaś klub Lewicy. - Dosyć tego dobrego – dodaje. Zdaniem Gościa Radia ZET, Jarosław Gowin jest w trudnej sytuacji, bo „musi zbierać takie spady, ludzi bez kręgosłupa i bez poglądów”. Prof. Joanna Senyszyn ocenia, że tak radykalna zmiana może być podyktowana chęcią zrobienia kariery.

"Życzenia do spełnienia"

Dopytywana przez Beatę Lubecką o Sojusz Lewicy Demokratycznej, posłanka odpowiada, że SLD jako szyld znika. – Ale SLD istnieje, członkowie są ci sami. Została dokonana zmiana nazwy. Od wielu lat się o tym mówiło, że może należy dać naszej partii nową markę – przekonuje Gość Radia ZET. Pytana o szefa Nowej Lewicy, prof. Senyszyn odpowiada, że na razie jest nim Włodek Czarzasty, ale członkowie chcą jak najszybciej zorganizować kongres i wybory, jak tylko pozwoli na to pandemia. Kiepskie sondaże? - Nie pniemy się w górę, czego można było się spodziewać po Strajkach Kobiet, katastrofalnych rządów PiS, ale KO, PO też nie pną się w górę, więc myślę, że to tymczasowa stagnacja – komentuje prof. Joanna Senyszyn. Jej zdaniem Nowa Lewica ma znakomitą perspektywę, bo coraz więcej młodych ludzi ma lewicowe poglądy i w kolejnych wyborach zagłosują właśnie na lewicę. - Życzenia do spełnienia, bo wyraźnie widać, że tendencja się zmienia. Kiedyś SLD miał wyborców 50+, w tej chwili nasi wyborcy to będą ludzie młodzi – mówi Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA