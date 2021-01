Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że decyzja o przejęciu prywatnego banku przez państwowy nie była podyktowana politycznie. - Ta decyzja jest podyktowana wyłącznie sytuacją banku, współczynnik jego wypłacalności był na poziomie 2,5%, a minimalny to 10,5%. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest do takich działań zobligowany m.in. unijną dyrektywą. BFG taką decyzję podjął, a wszystko działo się przy odsłoniętej kurtynie - mówi Radosław Fogiel.

Dzisiejszy Gość Radia ZET na pytanie Joanny Komolki, dlaczego ta decyzja została ogłoszona 31.12. po południu, odpowiada: - Trudno mi powiedzieć. Ale alternatywą była panika klientów i wypłacenie ok. 14 mld zł z funduszy gwarancyjnych, co odbiłoby się na kosztach obsługi bankowej dla wszystkich Polaków.

I dodaje: - Komisja Europejska, która nadzoruje ten proces jest na bieżąco informowana. Dlatego jest to tak przejrzyste, jak to jest tylko możliwe i oparte na faktach. Ponieważ niektórzy, zwłaszcza mecenas właściciela banku (Roman Giertych - przyp. red.), próbują robić z tego głośną sprawę polityczną, to warto przytoczyć kilka faktów, a doszukiwanie się tu drugiego dna kompletnie mija się z celem. Każdy ma prawo do sądu. Jest to raczej próba upolitycznienia sprawy przez prawnika, który ze swoich sympatii politycznych jest znany.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek, że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął przymusową restrukturyzację tego banku. 3 stycznia 2021 r. Idea Bank zostanie przejęty przez Pekao S.A.. Klienci Idea Banku mają być obsługiwani tak jak dotąd, a od poniedziałku jego oddziały będą dostępne pod szyldem Pekao S.A.

RadioZET/RadioZET.pl