Jego zdaniem wprowadzenie tematu aborcji teraz to „zasłona dymna”. - Kto przy zdrowych zmysłach wprowadza tak kontrowersyjne zmiany?! A wiadomo, że pseudo TK jest na pstryknięcie palców Kaczyńskiego. Kto robi to w środku epidemii?! – komentuje Trzaskowski i dodaje, że to „cyniczne zagranie” prezesa PiS. - On specjalnie to zrobił w środku epidemii, żeby prowokować a potem móc zrzucić winę na innych, swojej skrajnej niekompetencji – uważa prezydent Warszawy. Podkreśla jednocześnie, że aborcja nie jest tematem zastępczym, ale „wprowadził ją Jarosław Kaczyński, tak haniebne decyzje, żeby odwrócić uwagę obywateli od tego, co się dzieje w czasach epidemii”.

"Kaczyński dolał oliwy do ognia"

Dopytywany o wczorajsze wystąpienie wicepremiera Kaczyńskiego, który namawia do obrony kościołów, odpowiada, że doprowadzi ono wyłącznie do eskalacji konfliktu. - Wyszedł, miał czelność zrobić to ze znaczkiem Polski Walczącej i dolał oliwy do ognia. Zamiast uspakajać podgrzewa nastroje i robi to w 100 proc. w sposób cyniczny – ocenia Trzaskowski. Jego zdaniem prezes „woli polec w wojnie religijnej niż przegrać dlatego, że jest krańcowo niekompetentny”. - Problem polega na tym, że jest wicepremierem, który odpowiada za bezpieczeństwo i odpowie za te sytuacje i eskalowanie konfliktu – dodaje były kandydat na prezydenta.

Trzaskowski: Dziś zabrali się za aborcję a jutro mogą zabrać się za wszystkie inne prawa obywatelskie

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy protesty w dobie szalejącej pandemii to dobry pomysł, Rafał Trzaskowski odpowiada, że pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje bierze rząd. - Jeżeli rządzący pod płaszczykiem epidemii będą ograniczali nasze prawa… Dziś zabrali się za aborcję a jutro mogą zabrać się za wszystkie inne prawa obywatelskie, to ma nie być protestów?! Mamy to wszystko przyjmować dlatego, że jest epidemia? – dodaje Gość Radia ZET.

Rafał Trzaskowski podkreśla, że na protestach pojawia się jako obserwator i gospodarz miasta. - W czwartek docierały do nas sygnały, że doszło do nadużycia siły. Zarządziłem, że na wszystkich demonstracjach są obserwatorzy miasta, żebyśmy mieli swój własny pogląd na sprawę – tłumaczy prezydent Warszawy.

Trzaskowski o tym, co powinien zrobić prezydent: Wpłynąć na polityków PiS i próbować uspokoić sytuację

- Jest chory więc jedyne co, to mógłby zająć stanowisko wobec tego, co się dzieje. Kiedy Jarosław Kaczyński nawołuje do konfliktu, spodziewałbym się od prezydenta próby uspokajania sytuacji – mówi Rafał Trzaskowski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Spodziewałbym się od głowy państwa, żeby wpłynęła na polityków PiS, żeby nie zaostrzać sytuacji w środku epidemii – dodaje były kandydat na prezydenta.

Ulica Lecha Kaczyńskiego? "Na jesieni moja inicjatywa"

Pytany o swoją zapowiedź dotyczącą ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, prezydent stolicy odpowiada: - Na jesieni będzie moja inicjatywa, rozmawiamy z radnymi i na jesieni będzie mój wniosek, kropka. Dopytywany, kiedy będzie to „na jesieni”, Trzaskowski komentuje: - Powiedziałem, że po maratonie wyborczym podejmę tego typu inicjatywę. - Nie rozumiem próby narzucenia narracji, że zmieniam zdanie albo że się ociągam – dodaje. Gość Radia ZET podkreśla, że mówi to samo od 2 lat.

"Większość warszawiaków popiera protest"

Oflagowanie miejskiego transportu w geście solidarności ze strajkiem kobiet? - Jestem włodarzem miasta, który został wybrany przez większość warszawiaków. A większość warszawiaków popiera ten protest. Są robione badania, z których jasno wynika, że tylko 15 proc. popiera zaostrzenie prawa aborcyjnego – mówi prezydent Warszawy. Pytany o to, ile to będzie kosztowało odpowiada, że nie wie. - Mam swoje poglądy i nie zamierzam się ich wstydzić – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Prezydent Warszawy o Marszu Niepodległości: Nie ma mowy o rejestracji. Nie może się odbyć w związku z przepisami dot. epidemii

- Nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń. Na pewno w sposób zaplanowany on się odbyć nie może – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o Marsz Niepodległości. - Zobaczymy, jakie będą przewidywania jeśli chodzi o rozwój epidemii. To planowana demonstracja i nie może się odbywać w związku z przepisami dot. epidemii – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. Strajk kobiet? – Te demonstracje są całkowicie spontaniczne – komentuje. Pytany o swoje plany 11.11, Trzaskowski odpowiada, że będzie odwiedzał groby swoich przodków, którzy przyczynili się do tego, że mamy niepodległe państwo.

RADIOZET/MA