- Myślę, że to będą pytania od Sasa do Lasa. To będzie referendum o wszystkim i o niczym, o dziwnych fantazjach PiS, które w ich głowach wyglądają jak jakieś zagrożenie – a tak komentuje je Gość Radia ZET Anna Maria Żukowska. W jej ocenie pytanie to jest „kompletnie bez sensu” i „z kosmosu”, ponieważ nikt nie chce wyprzedawać państwowego majątku. - We mnie to wzbudza jedną emocję – zdziwienie – dodaje polityk. Żukowska podkreśla również, że na tym etapie PiS nie ma prawa tego robić. - Nie trwa jeszcze kampania referendalna, nie zostały powołane komitety referendalne. To można robić, ale dopiero po ogłoszeniu referendum i zarejestrowaniu komitetów. PiS łamie przepisy kolejny raz, stawia się ponad prawo, uważa, że wszystko w Polsce może – tłumaczy w rozmowie z Iwoną Kutyną. Zaznacza, że warianty referendalne uchwala Sejm, a Sejm jeszcze się w tej sprawie nie zebrał.

Zdaniem posłanki Lewicy, Prawo i Sprawiedliwość liczy, że pytaniami referendalnymi nakręci emocje i więcej ludzi pójdzie zagłosować właśnie na nich w wyborach. Gość Radia ZET ocenia również, że kampania referendalna będzie identyczna wizualnie i w narracji, jak kampania wyborcza PiS. - To będzie nie do odróżnienia, by móc wyciągnąć dodatkowe pieniądze, które są poza limitem kampanijnym – uważa Anna Maria Żukowska. Jej zdaniem pokazuje to, że Jarosław Kaczyński nie jest pewny wyniku wyborów, boi się porażki „skoro musi się supportować referendum”.

Anna Maria Żukowska: Giertych manipuluje rzeczywistością. Był najgorszym ministrem edukacji, zaraz po Czarnku

- Dlaczego Lewica tak bardzo nie lubi Romana Giertycha? – pyta prowadząca „Gościa Radia ZET” Iwona Kutyna. - Myślę, że nie tylko Lewica. Gdyby był tak bardzo lubiany, to ktoś by go zgłosił do paktu senackiego, a tego nie zrobił – odpowiada Anna Maria Żukowska z Lewicy. Zdaniem posłanki nie stało się tak dlatego, że ktoś musiałby wziąć odpowiedzialność za przyszłe głosowania Giertycha, a nikt nie chciał tego zrobić. - Wbrew deklaracjom Romana Giertycha, on się tak bardzo nie zmienił. Sam powiedział, że ws. światopoglądowych – sam to tak określił – poglądów nie zmienił. Nadal naśmiewa się z gejów – Biedronia i Śmiszka, uważa, że jeśli gdzieś w Teksasie zaostrzono prawo aborcyjne, to jest to krok w dobrą stronę – wylicza polityk. Jej zdaniem teraz Giertych stara się zapomnieć, że był w rządzie PiS, ale pokoleniu Żukowskiej zapomnieć ten fakt jest bardzo ciężko. Dlaczego? - Był najgorszym w kolejności, zaraz po Czarnku, ministrem edukacji, który wbijał w mundurki, usuwał z lektur autorów pochodzenia żydowskiego – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem Anny Marii Żukowskiej, Roman Giertych „manipuluje rzeczywistością twierdząc teraz, że to on rozwalił rząd PiS w 2007 roku”. - Głosowania wskazują co innego. Raczej bronił tego rządu – komentuje posłanka.

- Jeśli prawdziwym celem jest rozliczenie PiS, to Senat nie jest takim miejscem, gdzie się kogokolwiek rozlicza, bo on nie ma takich konstytucyjnych kompetencji. Znacznie lepiej sprawdziłby się w tej roli jako prokurator – proponuje Gość Radia ZET.

Pytana o Radosława Sikorskiego i Leszka Millera, którzy popierają Romana Giertycha, Anna Maria Żukowska odpowiada: - Tercet egzotyczny.

Władysław Frasyniuk apeluje do PO i Lewicy o wspólną listę? - Już zarejestrowaliśmy komitety. Jest za późno. Byliśmy gotowi do stworzenia jednej listy, pod warunkiem, że znaleźliby się wszyscy – komentuje posłanka Lewicy. - Musimy bić się wyborczo z 3 list – dodaje.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA