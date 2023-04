Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy dziś Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz staną ramię w ramię i ogłoszą wspólny start, Gość Radia ZET odpowiada, że nie chce wychodzić przed szereg, ponieważ decyzja należy do liderów. - Po to siadaliśmy do rozmów, by to porozumienie wypracować. Ono jest niezwykle ważne. Może dać 20-30 dodatkowych mandatów, które pozwolą odebrać władzę z PiS – podkreśla wiceszefowa partii Hołowni.

Jak zaznacza: - Naszym celem jest dziś wygrać z PiS i nic nas nie powstrzyma. Hennig-Kloska przyznaje również, że negocjacje z ludowcami były „chwilami trudne”, ale mimo wszystko warto było je toczyć. Zdaniem posłanki, porozumienie powinno zostać ogłoszone jak najszybciej, ponieważ w tej chwili może ono liczyć na 15 proc. poparcia, więc sporo wyborców czeka na odpowiedź. - Dobrze byłoby, gdyby decyzja została ogłoszona przed weekendem majowym – ocenia Gość Radia ZET.

Spór o „jedynki” i pełnomocników finansowych? - Bardzo szeroko negocjowaliśmy porozumienie w kompleksowym kształcie umowy koalicyjnej. Jest szereg ustaleń – komentuje Paulina Hennig-Kloska i dodaje, że miejsca na liście są do rozstrzygnięcia na późniejszym etapie. - Celem liderów jest ogłoszenie, co dokładnie znajduje się w porozumieniu i jakie będą następne kroki – zaznacza.

Pytana przez prowadzącego o rozłam w partii i podwarszawskich działaczy, którzy odeszli, wiceszefowa Polski 2050 ocenia, że „żadnego rozłamu nie ma”. - To fakt medialny. Odeszła 1 osoba z osobami, które przyszły z nią do partii i działały w kole, które zostało rozwiązane. A zostało rozwiązane bo zarząd koła łamał statut i procedury – tłumaczy posłanka. W ocenie szefostwa Polski 2050 koło to „nie rozwijało się w odpowiednio dobrym tempie, by w ważnym okręgu wyborczym przygotować partię do wyborów”. Jak zaznacza Hennig-Kloska, najpierw koło zostało rozwiązane, a kilka dni potem ogłosiło decyzję o odejściu.

Wiceszefowa Polski 2050 do Budki: Borysie, polityka histerii nigdy nie była skuteczna. Zachęcałabym do wstrzemięźliwości

- Mój lider nie przeszkadza. No chyba, że jego obecność w polityce niektórym przeszkadza. Ja powiem tak: Borysie, polityka histerii nigdy nie była skuteczna i zachęcałabym do większej wstrzemięźliwości po stronie opozycji – tak Gość Radia ZET Paulina Hennig-Kloska odpowiada Borysowi Budce, który stwierdził, że skoro Szymon Hołownia nie chce iść w marszu 4.czerwca, to niech chociaż nie przeszkadza. - Nie ma wrogów po stronie opozycji i chyba kolejny raz powtarzam to Borysowi. Jeśli Borys należy do ludzi, którzy mówią o tym, że PiS dzieli Polaków, ale jednocześnie mówi, że kto nie z Tuskiem, ten idzie z PiS, to też rodzaj dzielenia Polaków – komentuje wiceprzewodnicząca Polski 2050. Jej zdaniem podziały po stronie opozycji nie są mobilizujące. - Odpuśćmy sobie dyskusję o marszu - taki był sens [słów Hołowni – red.]. Kto chce, niech idzie. Będą tam też nasi przedstawicie. Ważny dzień w historii naszego kraju, ważne święto – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Dodaje jednak, że między 2015, a 2019 rokiem w Warszawie były organizowane liczne marsze, a mimo tego, opozycja przegrywała kolejne wybory. - Wyborów nie wygrywa się na marszach w Warszawie. Jeśli tu nawet będzie 100 tys., to my potrzebujemy milionów, by wygrać – mówi Hennig-Kloska.

Wiceszefowa Polski 2050 na marsz się nie wybiera

- 4. czerwca nie idę na marsz, pojadę na ryby? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Będę świętować w swoim okręgu. Mam za mało czasu, by rozmawiać ze swoimi wyborcami w Gnieźnie, Koninie czy Wrześni – odpowiada Paulina Hennig-Kloska.

- Mam pełne zaufanie do Donalda Tuska? – pyta prowadzący.

- Jestem gotowa współpracować z Donaldem Tuskiem w ramach koalicji powyborczej - komentuje posłanka Polski 2050.

- PO uprawia wobec nas politykę przemocy? – pyta gospodarz programu.

- Wolałabym bardziej partnerską politykę – przyznaje Gość Radia ZET.

- Chciałabym zostać ministrem finansów? – pyta dziennikarz.

- Moje osobiste ambicje są absolutnie wtórne, wobec tego, by powstał dobry rząd po wyborach. Przyjmuję każde zadanie, nie myślałam o celach osobistych – zapewnia polityk.

- Hołownia to prawdziwy samiec alfa? – pyta Rymanowski.

- Dobry lider opozycji. Nie operuję takimi kategoriami. Kobiety może używają trochę innych określeń – mówi Hennig-Kloska.

RadioZET/MA