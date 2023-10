Jacek Sasin: Organizatorzy okłamali Polaków mówiąc, że będzie milion osób

Gość Radia ZET - Jacek Sasin

. - To pewnie trzeba Donalda Tuska o to zapytać po wczorajszym marszu, który okazał się niewypałem. Było gdzieś ok. 100 tys. uczestników – odpowiada Gość Radia ZET Jacek Sasin. Zdaniem polityka PiS, w marszu uczestniczyło nawet mniej osób, niż w tym z 4. czerwca. - Nawet niemiecka media o tym mówiły, a to chyba wiarygodne dla Donalda Tuska informacje – komentuje minister aktywów państwowych. Skąd informacje o 100 tys. uczestników? - Wczoraj Interia opublikowała dokument, zgłoszenie marszu w ratuszu. Sami organizatorzy napisali, że będzie uczestniczyło 100 tys. osób. Uwierzmy organizatorom marszu, apeluję – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem politycy opozycji „z góry okłamali Polaków mówiąc, że będzie milion osób”. Sasin dodaje również, że na marszu nie było pani Joanny, w której obronie miał być organizowany. - To pokazuje całkowitą hipokryzję ze strony organizatorów, brak szczerości, fałsz, kłamstwo. To, co zawsze charakteryzowało PO – uważa polityk PiS.

Minister dodaje, że „Polacy są mądrzy, widzą, kto ma lepszą ofertę dla Polski”. - Polacy widzą też, że Tusk wstydzi się swoich rządów. Ani razu nie słyszałem ani od niego, ani od jego sojuszników, że będzie powrót do tego, co było za rządów PO-PSL w latach 2007-2015. Wstydzi się nawet tej spuścizny – mówi Gość Radia ZET.

Konwencja PiS i Marsz Miliona Serc? „Jakby porównywać śliwki z jabłkami”

Pytany o frekwencję na konwencji PiS, Jacek Sasin odpowiada, że to zupełnie inne wydarzenia i dodaje: - Jakby porównywać śliwki z jabłkami. Polityk partii rządzącej zaznacza również: - My w żadnym wypadku nie rywalizowaliśmy na frekwencje.

Sasin: Nie atakujemy Tuska

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy PiS boi się Donalda Tuska, skoro na konwencji Prawa i Sprawiedliwości kilkadziesiąt razy padło jego nazwisko, Jacek Sasin odpowiada: - Nie boimy się. Gość Radia ZET dodaje, że chodzi o pokazanie alternatywy. - System Tuska, który opierał się na wielkim rabunku Polaków i dbałość o interesy rosyjskie i niemieckie. I to wróci – uważa polityk. Skąd wzmożone ataki na lidera PO? - Nie atakujemy Tuska. Pokazujemy, co uosabia Donald Tusk, jaki system. Daleko nam do poziomu ataków, które prezentują Tusk i PO w stosunku do nas – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Jacek Sasin: Opozycja chce wywołać panikę na rynku paliw. Chce zmusić Orlen, by podniósł cenę. Paliwa nie zabraknie

- Czy Orlen sztucznie zaniża ceny paliw? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Oczywiście, że nie – zapewnia minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Innego zdania są nasi słuchacze, widzowie i internauci. W sondzie na radiozet.pl aż 98 proc. uważa, że paliwowy gigant sztucznie zaniża ceny paliw. Tylko 2 proc. odpowiada tak, jak Gość Radia ZET.

- Paliwa nie zabraknie – podkreśla szef MAP. Jego zdaniem „mamy do czynienia z kampanią ze strony polityków opozycji, która chce wywołać panikę na rynku”. - Chodzi o to, żeby go zabrakło. Ale nie dlatego, że go nie ma, ale przy dużym wykupie muszą nastąpić perturbacje logistyczne – komentuje Jacek Sasin. Polityk PiS dodaje, że „Orlen był wielokrotnie atakowany przez polityków opozycji, że łupi Polaków, paliwo powinno być tańsze”, a dziś ci sami atakują Orlen, że jest za tanio. - Ludzie absolutnie nie powinni robić żadnych zapasów [paliwa – red.] – podkreśla minister aktywów państwowych. Jego zdaniem to „opozycja dziś swoimi działaniami, wywołaniem zamieszania na rynku paliw chce zmusić Orlen, by podniósł cenę”. - Opozycja chciałaby, żeby Polacy płacili więcej. Ale my się nie ugniemy – mówi Gość Radia ZET.

- Skoro nie ma problemu, to dlaczego wiceminister sportu został przyłapany, jak tankuje paliwo do 3 zbiorników w bagażniku? – dopytuje prowadzący. - Minister Osuch wytłumaczył, że nie chodziło o żadne zapasy, tylko konkretne ilości paliwa do generatorów – odpowiada szef MAP.

„Orlen może sobie pozwolić, żeby paliwa były tańsze”

- Nic dziwnego, że benzyna w Polsce jest najtańsza w Europie. Tania benzyna w Polsce jest od dawna, kiedy Orlen uzyskał możliwość pozyskiwania ropy z innych kierunków, fuzja z Lotosem, PGNiG i Energą, stał się poważnym graczem na rynku paliw – ocenia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk zaznacza, że „Orlen stał się poważnym światowym graczem na rynku paliw i może sobie pozwolić, żeby te paliwa były tańsze”. - To nie ma nic wspólnego z wyborami. Wynika to z optymalizacji kosztów – mówi Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Prezes Jarosław Kaczyński byłby najlepszym premierem

- Porażka Trzeciej Drogi jest na rękę PiS? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Porażka opozycji jest na rękę PiS, więc tak – mówi Jacek Sasin.

- Kaczyński byłby dwa razy lepszym premierem, niż Morawiecki? – pyta prowadzący.

- Na pewno tak. Prezes Jarosław Kaczyński byłby najlepszym premierem. Choć premier Morawiecki też jest bardzo dobrym premierem – komentuje polityk PiS.

- Powinniśmy jak najszybciej odejść od węgla? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Powinniśmy odejść tylko wtedy, gdy będziemy mieli inne źródła energii. Nie jesteśmy ideologami. Stąpamy mocno po ziemi. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polski – odpowiada Gość Radia ZET.

