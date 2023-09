Gość Radia ZET - Jan Grabiec

Oglądaj

Gość Radia ZET podkreśla, że mimo dymisji wiceministra Wawrzyka – proceder trwa i jest to „zjawisko na ogromną skalę, wielki kryzys”. Zdaniem polityka Platformy, afera wizowa to większy kryzys, niż tysiące migrantów, którzy zalewają Lampedusę. - PiS urządził nam Lampedusę razy 100. Próbują teraz zwalić na kogoś innego winę, ale zwalać na Donalda Tuska winę za wizy wydawane w ostatnim 2,5 roku, to jakiś szczyt absurdu – mówi poseł Grabiec. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy nie ma różnicy między legalnym wjechaniem do Polski, a nielegalnym wejściem, Gość Radia ZET ocenia, że „nie ma żadnej”. - Jeśli wizę można kupić w Afryce albo Azji przez internet, bez kontaktu z konsulem, bez zweryfikowania, to mamy do czynienia z dokładnie takim samym procederem – ocenia polityk. Jan Grabiec dodaje również: - Dziwi mnie trochę troska polityków PiS o Lampedusę, kiedy wykazali się aktywnością polegającą na zaproszeniu do Polski 250 tys. migrantów z Azji i Afryki bez polityki migracyjnej.

- Czy Polska powinna przyjąć część migrantów z Lampedusy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Nie ma takiej potrzeby – ocenia rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Gość Radia ZET tłumaczy, że „po tym, jak przyjęliśmy 2 mln Ukraińców, udzieliliśmy im schronienia, po tym jak przyjęliśmy 250 tys. imigrantów z Afryki i Azji, absolutnie nie stać nas na to, by zapraszać tu kolejnych imigrantów”.

„Apelowałbym do wszystkich kandydatów KO, by prezentować stanowisko partii, komitetu wyborczego, a nie swoje własne poglądy”

Pytany o posła KO Artura Łąckiego, który na antenie Polsat News ocenił, że Polska powinna przyjąć kilka tysięcy migrantów, że stać nas na to, rzecznik PO komentuje: - Poseł Łącki ma ogromne serce. - To nie jest stanowisko PO. Wypowiedział się w sposób niezgodny z ustaleniami – zaznacza Jan Grabiec. Rzecznik Platformy dodaje również: - Apelowałbym do wszystkich kandydatów KO, by prezentować stanowisko partii, komitetu wyborczego, a nie swoje własne poglądy.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA