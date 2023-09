Jan Grabiec zapowiada: Błaszczak przed Trybunał Stanu. Przygotujemy wniosek

Gość Radia ZET - Jan Grabiec

Chodzi o dokument ujawniony przez obecnego szefa MON, z którego wynika, że za rządów poprzedników plan obrony Polski rozpoczynał się od linii Wisły. - Posługiwanie się dokumentami, które powstają w porozumieniu z NATO, stawia Polskę dziś jako kraj kompletnie niewiarygodny, jeśli chodzi o sojusz NATO. Jak można wewnętrzne dokumenty obronne ujawniać w ramach kampanii?! Za chwilę ujawni dokumenty, które przesłało do nas NATO?! – komentuje rzecznik PO. Jego zdaniem to „absolutne przekroczenie granicy jakiejkolwiek troski o państwo”. - To, co się wydarzyło, co zrobił minister Błaszczak będzie miało ogromne skutki. To zdrada polskiego munduru, zdrada polskiego wojska, zdrada polskiej racji stanu – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Jan Grabiec: Cały czas można kupować polskie wizy. Członkowie naszego sztabu dzwonili. PiS urządził nam Lampedusę razy 100

- Kilka dni temu członkowie naszego sztabu dzwonili na numery telefonów w Afryce i Azji, podane w filmach instruktażowych, jak dostać się do Polski i kupić wizę. I te numery działały! Cały czas można kupować polskie wizy bez kontroli polskich władz – mówi w Radiu ZET rzecznik PO Jan Grabiec.

Gość Radia ZET podkreśla, że mimo dymisji wiceministra Wawrzyka – proceder trwa i jest to „zjawisko na ogromną skalę, wielki kryzys”. Zdaniem polityka Platformy, afera wizowa to większy kryzys, niż tysiące migrantów, którzy zalewają Lampedusę. - PiS urządził nam Lampedusę razy 100. Próbują teraz zwalić na kogoś innego winę, ale zwalać na Donalda Tuska winę za wizy wydawane w ostatnim 2,5 roku, to jakiś szczyt absurdu – mówi poseł Grabiec. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy nie ma różnicy między legalnym wjechaniem do Polski, a nielegalnym wejściem, Gość Radia ZET ocenia, że „nie ma żadnej”. - Jeśli wizę można kupić w Afryce albo Azji przez internet, bez kontaktu z konsulem, bez zweryfikowania, to mamy do czynienia z dokładnie takim samym procederem – ocenia polityk. Jan Grabiec dodaje również: - Dziwi mnie trochę troska polityków PiS o Lampedusę, kiedy wykazali się aktywnością polegającą na zaproszeniu do Polski 250 tys. migrantów z Azji i Afryki bez polityki migracyjnej.

- Czy Polska powinna przyjąć część migrantów z Lampedusy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Nie ma takiej potrzeby – ocenia rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Gość Radia ZET tłumaczy, że „po tym, jak przyjęliśmy 2 mln Ukraińców, udzieliliśmy im schronienia, po tym jak przyjęliśmy 250 tys. imigrantów z Afryki i Azji, absolutnie nie stać nas na to, by zapraszać tu kolejnych imigrantów”.

„Apelowałbym do wszystkich kandydatów KO, by prezentować stanowisko partii, komitetu wyborczego, a nie swoje własne poglądy”

Pytany o posła KO Artura Łąckiego, który na antenie Polsat News ocenił, że Polska powinna przyjąć kilka tysięcy migrantów, że stać nas na to, rzecznik PO komentuje: - Poseł Łącki ma ogromne serce. - To nie jest stanowisko PO. Wypowiedział się w sposób niezgodny z ustaleniami – zaznacza Jan Grabiec. Rzecznik Platformy dodaje również: - Apelowałbym do wszystkich kandydatów KO, by prezentować stanowisko partii, komitetu wyborczego, a nie swoje własne poglądy.

Grabiec apeluje do Kosiniaka i Hołowni: Nie warto iść tą drogą. Odcinanie się od KO nie pomaga. Na Marszu Miliona Serc będzie więcej osób, niż 4. czerwca

- Z całej Polski zgłaszają się ludzie, którzy chcą dotrzeć. Zaczynamy o 12:00. Musimy zmienić trasę, bo ludzi będzie więcej, niż na marszu 4.czerwca – zapowiada Gość Radia ZET Jan Grabiec. - Uczestnicy wyjdą z jednego z największych skrzyżowań w Warszawie i pójdą najszerszymi arteriami. Wszyscy powinni się kierować na centrum Warszawy – mówi rzecznik PO.

Pytany o prezesa PSL, który zapowiada w programie „Gra o głosy”, że Trzecia Droga nie pojawi się na marszu KO 1. października, polityk Platformy komentuje: - Rozumiem, że Trzecia Droga jest dziś w trudnym położeniu, jeśli chodzi o sondaże, ale odcinanie się od KO nie pomaga zwykle. - Analitycy Trzeciej Drogi będą w stanie podpowiedzieć, że zawsze, kiedy stają w kontrze do KO – spada zaangażowanie wyborców i Trzeciej Drogi i KO. Nie warto iść tą drogą – apeluje Gość Radia ZET. Grabiec dodaje, że na pewno na marszu będą wyborcy Trzeciej Drogi.

- Ideałem byłoby to, żeby liderzy opozycji stanęli obok siebie. Jesteśmy gorącymi zwolennikami potwierdzenia tego, że ugrupowania opozycji demokratycznej będą tworzyć wspólny rząd. Pakt ma sens, kiedy wszyscy go podpiszą – dodaje w internetowej części programu.

- Jeśli będzie trzeba – wejdziemy w koalicję z Konfederacją? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – zapewnia Jan Grabiec.

- Tusk jest bardziej lewicowy, niż Trzaskowski? – pyta prowadzący.

- Nie – komentuje rzecznik PO.

- PO nie przetrwa kolejnej porażki? – pyta gospodarz programu.

- Nie, nie będzie porażki. Będzie zwycięstwo. Wystarczające, by utworzyć rząd z demokratyczną większością – mówi Gość Radia ZET.

Grabiec porównuje rząd PiS do tego, co działo się przed wrześniem 1939: Politycy obiecywali gotowość polskiej armii do zwycięstwa z Niemcami i Rosją. Będziemy mówić o smutnym stanie polskiego wojska

- Mamy dziś mniej nowoczesnego sprzętu wojskowego, niż w 2015 roku, bo duża część przejechała na Ukrainę a to, co rzekomo PiS kupił ma przejechać za 5-15 lat. Nie używamy tego w kampanii, bo armia powinna być poza sporem partyjnym, ale skoro zrobił to PiS, to będziemy mówić o smutnym stanie polskiego wojska – zapowiada w Radiu ZET Jan Grabiec. - Przypomina mi to postawę, to pobrzękiwanie szabelką, do tego, co się działo przed wrześniem 1939 roku, kiedy politycy rządowi obiecywali gotowość polskiej armii do zwycięstwa z Niemcami i Rosją i skończyło się tym, że pierwsi uciekli do Rumunii – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem Mariusz Błaszczak „nie ma pojęcia o polskiej armii i traktuje ją jak żołnierzyki ustawiane na polu zabawy dziecka w wieku przedszkolnym”.

Rzecznik PO: To Morawiecki zapraszał ukraińskie zboże do Polski. Oficjalnie mówią, że bronią polskich rolników, a handlują ukraińskim zbożem na całego

- Wszystkie umowy podpisywane przez Morawieckiego przed rokiem odbiły się Polsce czkawką – odpowiada Jan Grabiec, pytany o Komisję Europejską, która nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże. Zdaniem rzecznika Platformy, „to Mateusz Morawiecki zapraszał zboże ukraińskie do Polski, podpisywał umowy ze stroną ukraińską”. - Trzeba było wtedy zapewnić bezpieczeństwo polskim rolnikom, zabezpieczając tranzyt – ocenia Gość Radia ZET. - Sami znajomi polityków PiS, firmy, które powstały, handlowały zbożem. Jak z wizami. Oficjalnie mówią, że bronią polskich rolników, a handlują ukraińskim zbożem na całego – dodaje polityk opozycji.

Rzecznik PO o rządzie z Konfederacją: Jeśli na stole będzie wariant tylko rządu mniejszościowego, to będziemy go rozważać

Rząd z Konfederacją? - Chcemy tworzyć rząd z opozycją demokratyczną. Jeśli na stole będzie wariant tylko rządu mniejszościowego, to na pewno będziemy go rozważać. Ale nie mówimy o umowie koalicyjnej z Konfederacją – mówi Jan Grabiec, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Podkreśla jednocześnie, że PO nie planuje koalicji z Konfederacją. Dodaje jednak, że „kwestia uproszczenia podatków w programie Konfederacji jest ciekawą kwestią”. - Ogromną wartością dla Polski jest dziś odsunięcie tego złego rządu od władzy. To kwestia niezależnej prokuratury, niezależnych mediów publicznych. Jeśli Konfederacja będzie popierała te rozwiązania – na pewno skorzystamy z tych głosów – zapowiada polityk PO.

Pytany o Krzysztofa Bosaka, Jan Grabiec ocenia, że współprzewodniczący Konfederacji „w ostatnich latach próbował zmienić swój wizerunek, ale blisko mu to poglądów faszystowskich”. - Jeśli mówimy o faszyzmie włoskim z lat 20… Nie zaprzeczałby temu, że Mussolini miał, pod wieloma względami, jego zdaniem rację – mówi Gość Radia ZET.

Grabiec zapowiada: Podatki będą obniżone

Pytany przez słuchacza o to, jakie będą nowe podatki lub które zostaną podniesione, by sfinansować program KO, rzecznik PO zapowiada: - Podatki będą obniżone. - Finansowanie – poza 770 mld złotych, które trafią do Polski z UE i kwestia oszczędności. Kiedy zatrzyma się kradzież, będą miliardy więcej w budżecie – dodaje polityk.

- Co udało się załatwić Kołodziejczakowi w PE dla polskich rolników? – pyta internauta.

- Pierwszy raz poważnie przedstawiciel Polski rozmawiał o tym na forum unijnym. Komisarz Wojciechowski nie chodził nawet na spotkania dot. embarga – odpowiada Gość Radia ZET.

RadioZET/MA