- Nigdy nie miałem okazji, by rozmawiać na ten temat, ale wydaje mi się, że nie ma żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek dał się podejść cyberprzestępcom. Także „piątkę” – odpowiada pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Prezes PiS popełnił błąd, udostępniając w sieci swój numer konta? – Moim zdaniem nie popełnił – uważa minister. Gość Radia ZET nie sądzi, by prezes mógł sobie tym zaszkodzić. - Pytanie, co to za numer konta… Są osoby, które mają więcej, niż 1 rachunek bankowy. Myślę, że nie ma żadnych powodów, by obawiać się o bezpieczeństwo – komentuje Cieszyński. Polecenie zapłaty z konta prezesa Kaczyńskiego? - Jeśli ktoś to zrobi, to musiałby sfałszować podpis pana prezesa i ktoś w banku musiałby się na to nabrać – ocenia minister. - Rada dla naszych słuchaczy – możemy podawać wszystkim konto, jak leci? – dopytuje prowadzący. - Rada jest taka, żeby trzymać się jak najdalej od polskich sądów, które zmuszają do tego, by zamiast płacić 700 tys. złotych dla Onetu, zapłacić na szczytny cel – odpowiada Gość Radia ZET.

Cieszyński: Był atak hakerski na e-recepty

Pełnomocnik rząd ds. cyberbezpieczeństwa ujawnia również w Radiu ZET, że w tym tygodniu był cyberatak na systemy zdrowia. - Była próba podszycia się pod systemy zdrowia, e-recepty. W ramach próby były wysyłane złośliwe linki, które miały na celu wyłudzenie haseł do poczty elektronicznej – opisuje Janusz Cieszyński. Minister zapowiada, że takie ataki będą się zdarzały. - Skala ataku na e-recepty była na tyle istotna, że obywatele zgłaszali do zespołu w NASK-u informacje na ten temat – opowiada Gość Radia ZET i zachęca, by odwiedzać stronę CERT Polska, jeśli mamy podejrzenie, że coś jest nie tak. - Można przesłać swój SMS na numer i przekazać nam informację o ataku, a my będziemy dodać domenę do naszego rejestru – wyjaśnia. Minister ds. cyfryzacji zapowiada również, że ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej jest „na absolutnie ostatnich etapach prac w rządzie”. - Będzie chronić przed masowymi atakami SMS-owymi – dodaje.

Laptopy dla uczniów? „To nie łapówka. Za czasów Tuska obiecywano sprzęt, ale on nigdy nie dotarł”

Pytany o program Laptop+, Janusz Cieszyński zaznacza, że wcale nie jest to przedwyborcza, komputerowa łapówka. - Sprzęt będzie trafiał do szkół od 2023 roku i w kolejnych latach. W KPO zostało zapisane, że mamy kupić 735 tys. laptopów dla uczniów – tłumaczy Gość Radia ZET. Jego zdaniem sprzęt ten najlepiej przekazać uczniom, a nie szkołom, bo szkoły od razu wymieniłyby swój przestarzały sprzęt w pracowniach informatycznych. - Nie ma to nic wspólnego z kalendarzem wyborczym. Myśli pan, że ludzie w to uwierzą? – dopytuje Bogdan Rymanowski. - Rozumiem, że zdaniem opozycji powinniśmy zrobić to rok później, by polscy uczniowie nie dostali laptopów. Za czasów Tuska obiecywano sprzęt, ale on nigdy nie dotarł. My wolimy działać tak, by jak najszybciej ten sprzęt dostarczyć – odpowiada minister. Dlaczego akurat uczniowie IV klas dostaną komputery? - W IV klasie zmienia się podstawa programowa z ogólnych przedmiotów przechodzimy na konkretne. Pojawia się też informatyka. Zdaniem ekspertów MEiN to najlepszy moment, by ten sprzęt wprowadzić – wyjaśnia minister ds. cyfryzacji i dodaje, że to taki rocznik, kiedy można mieć nadzieję, że nie wszystkie dzieci mają jeszcze własny sprzęt. Zdaniem Janusza Cieszyńskiego program ten nie jest nielojalny. - Sprawiedliwość polega na tym, że za 8 lat będziemy już mogli powiedzieć, że każdy rocznik, który poszedł do podstawówki mógł w tym programie uczestniczyć – komentuje Gość Radia ZET.

„Pięciokrotnie zwiększyła się liczba ataków, które obserwuje polskie wojsko”

Ataki hakerskie z Rosji? - Gen. Karol Molenda, dowódca komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni mówił niedawno, że pięciokrotnie zwiększyła się liczba ataków, które obserwuje polskie wojsko – mówi Janusz Cieszyński. Dodaje, że i w sektorze cywilnym tych zgłoszeń jest więcej. - Ogólnie trzeba założyć, że cyberataków będzie więcej – zapowiada. Minister zdradza również, że już 2 dni przed rozpoczęciem się działań wojennych, 24.02, „Polska podjęła działanie, by wyprzedzić to, czego się spodziewano i ze względu na to od prawie roku zespoły cyberbezpieczeństwa są w podwyższonej gotowości”.

Krótka piłka: Respiratory nie śnią mi się po nocach

- Żeby walczyć z rosyjską agenturą – trzeba stosować w sieci cenzurę? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

- Powinniśmy odejść od gotówki, bo przyszłość to pieniądz cyfrowy? – pyta prowadzący.

- Nie powinniśmy odchodzić od gotówki. Pieniądz cyfrowy… nie wiem, czy jest przyszłością. Wiele krajów idzie w tę stronę – ocenia Janusz Cieszyński.

- Podobają mi się porządki, jakie na TT robi Musk? – pyta gospodarz programu.

- Nie – odpowiada minister ds. cyfryzacji.

- Szumowski był lepszym szefem, niż Morawiecki? – pyta dziennikarz.

- (Śmiech) Pytanie nie jest proste. Z każdym z nich zupełnie inaczej się współpracowało, dlatego nie odpowiem – mówi były wiceminister zdrowia.

- Do dziś śnią mi się po nocach respiratory? – pyta Rymanowski.

- Nie – komentuje Cieszyński.

