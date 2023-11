Gość Radia ZET Marcin Kierwiński

Co z Ministerstwem Nauki? - Z dużym prawdopodobieństwem resort będzie kierowany przez polityka Lewicy – zapowiada Gość Radia ZET. Kto będzie odpowiedzialny za zdrowie? - Chętnie KO weźmie odpowiedzialność za ten resort – zapewnia polityk Platformy. Kierwiński ocenia, że jest to obszar „kompletnie zapuszczony przez PiS”. - To nie jest przypadek, że w ostatnich latach w Polsce umierało najwięcej Polaków od II wojny światowej. To efekt złych, nieudolnych rządów PiS – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Marcin Kierwiński zdradza również, że Donald Tusk „znalazł właściwego kandydata, kandydatkę, ale to on będzie informował, kto będzie wchodził w skład jego gabinetu”. Kobiety w rządzie? - Udział kobiet w polityce na pewno w tym rządzie będzie zwiększony – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o dzisiejsze zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, sekretarz generalny PO ocenia, że jest to „cyrk pacynek Kaczyńskiego”. Zdaniem Kierwińskiego, „Kaczyński bawi się nimi, by jeszcze przez kilka tygodni łupić, szabrować polskie dobra narodowe i porozstawiać towarzyszy pisowskich”. - Kolejna odsłona tej tragikomedii. Bądźmy poważni. Wszyscy wiemy, że to jedna, wielka komedia i farsa. Jest walka o czas – uważa Gość Radia ZET. Morawiecki przedstawi dziś „rząd ekspercki”? - To też wiele mówi o tym rządzie, który był teraz. Skoro teraz ma być ekspercki, to ten był jaki? – pyta retorycznie polityk PO.

Kierwiński: Morawiecki ma twarz przegranego człowieka

- Siedzę naprzeciwko [w Sejmie – red.] niemal pana Morawieckiego. Ma twarz polityka przegranego. On wie, że przegrał wybory i przede wszystkim przegrał w PiS. Człowiek kompletnie nieobecny. Przegrał w polityce wszystko i będzie kozłem ofiarnym w PiS. Kaczyński nie wybaczy, że wybory nie zostały wygrane – mówi Marcin Kierwiński. Jego zdaniem prezes PiS to „typ polityka, który nigdy nie bierze niczego na klatę, zawsze albo prześpi coś, albo się schowa, albo mówi, że to nie on”, dlatego kozłem ofiarnym będzie Mateusz Morawiecki. Dopytywany o wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla PAP, w którym nie wyklucza premiera z PSL-u w „trzecim kroku konstytucyjny”, polityk Platformy odpowiada, że to „bajki z mchu i paproci”. - Żeby był trzeci krok konstytucyjny, to drugi musi się nie powieść. A ja gwarantuję, że w drugim kroku premierem zostanie pan Donald Tusk – zapewnia Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Niezbędne większe pieniądze dla policjantów i Kaczyński przed TS

- Damy większe pieniądze policjantom? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Moim zdaniem jest to niezbędne – odpowiada prawdopodobnie przyszły szef MSWiA.

- Rząd Tuska zlikwiduje mur na granicy z Białorusią? – pyta prowadzący.

- Nie. Uszczelnimy granicę, by zapora była skuteczna – zapowiada polityk.

- Postawimy Kaczyńskiego przed TS? – pyta dziennikarz.

- Na pewno na to zasługuje. Ale to będzie decyzja komisji regulaminowej. Ja zagłosuję „za” z prawdziwą satysfakcją. Kaczyński zasługuje na TS za sprawstwo kierownicze – mówi sekretarz generalny PO.

Marcin Kierwiński podpowiada przewoźnikom: Dobrze, gdyby zablokowali Morawieckiego

- Czy polscy przewoźnicy powinni blokować granicę z Ukrainą? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Powinni walczyć o swoje prawa. Nie wiem, czy blokada jest najlepszą metodą, ale zawalił tu rząd Morawieckiego – odpowiada Gość Radia ZET Marcin Kierwiński. Przyszły szef MSWiA radzi również: - Dobrze byłoby, gdyby polscy przewoźnicy – tak im podpowiadam - zablokowali pana Morawieckiego, bo to on odpowiada za tę sytuację.

Aż 85 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl popiera przewoźników i blokadę granicy z Ukrainą.

Dopytywany o mera Lwowa, który pyta „Czy Polska ma odwagę, wolę polityczną i narzędzia obywatelskie, aby zakończyć tę haniebną blokadę Ukrainy”, Marcin Kierwiński ocenia, że są to „kompletnie niepotrzebne” słowa. - Nie ma co zaostrzać konfliktu. Sprawa jest bardzo poważna – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego. Polityk dodaje, że tutaj potrzebny jest dialog. - Nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, że Morawiecki ma czas na udawaną misję, rozdawanie posad, a nie czasu, by pochylić się nad problemami polskich przewoźników – mówi sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej.

Co zrobi przyszły rząd? - Zaczniemy rozmowę z partnerami ukraińskimi i parterami z UE. Nie może być tak, że polscy przewoźnicy bankrutują, ponieważ prawo jest niestosowane – zapowiada Marcin Kierwiński. Poseł, typowany na szefa MSWiA tłumaczy, że „prawo daje specjalne przywileje ukraińskim kierowcom pod warunkiem, że wiozą towary, które są szczególnie potrzebne dziś walczącej Ukrainie”. - Oczywiście, że należy te tiry kontrolować – zapowiada. Zdaniem Kierwińskiego, na razie w tej sprawie jest „zmowa milczenia” i „kompletny paraliż decyzyjny”.

- Czy minister Sikorski pojedzie do Kijowa z pierwszą misją? – pyta prowadzący.

- Niezależnie od tego, kto będzie szefem dyplomacji – rozmowy będą prowadzone i problem zostanie rozwiązany. Nie pozwolimy zginąć polskim firmom transportowym – zapewnia Gość Radia ZET i dodaje: - Nie pozwolimy zginąć polskim firmom transportowym. - To jest nierówne traktowanie, wykorzystywanie przepisów, które mają pomagać walczącej Ukrainie, do tego, żeby prowadzić nierówną konkurencję jest nieakceptowalne – zaznacza Marcin Kierwiński.

Marcin Kierwiński chce odwołania Jacka Kurskiego. „Tego typu stanowiska powinni zajmować fachowcy, a nie fachowcy od hejtu”

- Ja uważam, że tak. Są na to stosowne przepisy. Byłbym gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania – odpowiada Gość Radia ZET Marcin Kierwiński, pytany w internetowej części programu o to, czy przyszły rząd spróbuje odwołać Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Sekretarz generalny PO podkreśla, że „tego typu stanowiska powinni zajmować fachowcy, a nie fachowcy od hejtu”. - Jeśli mówiliśmy przez całą kampanię i realnie chcemy zmienić styl polskiej polityki, rozliczyć nieprawidłowości, to nie może być zgody na takie intratne nagrody dla skompromitowanych polików PiS – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego.

Kierwiński: Kamiński, Wąsik i Sasin przed komisję

Dopytywany o składy komisji śledczych, zapowiadanych przez PO, prawdopodobny przyszły szef MSWiA odpowiada, że koalicja jest „na ostatniej prostej” ustaleń. - Powinny zasiadać w nich osoby, które przez ostatnich 8 lat zajmowały się śledzeniem afer PiS – poseł Joński, Szczerba, Kropiwnicki, Giertych – wylicza Kierwiński. - Zobaczymy, czy Sasin będzie się cieszył, kiedy będzie przesłuchiwany – dodaje polityk. Kamiński i Wąsik w komisjach śledczych? - Ich o tyle sobie nie wyobrażam, że wiem, że oni w tych komisjach będą uczestniczyć, ale na pewno jako przesłuchiwani – zapowiada Gość Radia ZET.

Polityk PO zapowiada zmiany w Policji: Odejdą wszystkie osoby, które bardziej słuchały polityków, niż Polaków

- Mamy bardzo konkretne zobowiązania odpolitycznienia polskich służb i policji i zrobimy to. Potrzebni są do tego fachowcy. Z polskiej policji muszą zniknąć ludzie, którzy wysadzają KGP za pomocą granatnika – mówi Marcin Kierwiński. Podkreśla, że powinno dojść do zmian personalnych „na szczytach Policji”. - Znakomita większość komendantów na poziomie wojewódzkim doprowadziła do tego, że Polacy dziś nie mają zaufania do policji. Wszystkie osoby, które bardziej słuchały polityków, niż Polaków, doprowadziły do utraty dobrego wizerunku Policji odejdą – zapowiada polityk, który prawdopodobnie obejmie MSWiA.

Marcin Kierwiński o likwidacji CBA: Policja polityczna. Jeśli prezydent będzie sabotował – kropkę nad i postawimy po wyborach

- CBA jako służba korupcyjna zostało zlikwidowane 8 lat temu przez PiS, bo to służba, która ma walczyć z korupcją na szczytach władzy, a (…) CBA zostało policją polityczną, która tylko broniła polityków PiS – mówi polityk PO i zapowiada likwidację służby. - Przeniesiemy kompetencje do Centralnego Biura Śledczego, jeśli chodzi o realną walkę z korupcją – mówi Marcin Kierwiński. Sprzeciw prezydenta Dudy? - Jeśli będzie sabotował likwidację tworu, to postawimy kropkę nad i po wyborach prezydenckich – zapowiada Gość Radia ZET.

- Umówiliśmy się, że każdy z koalicjantów będzie brał odpowiedzialność za każdy resort. To oznacza zbilansowanie, jeśli chodzi o wiceministrów. Na pewno liczba wiceministrów będzie mniejsza od Bizancjum PiS – zapewnia Marcin Kierwiński. - Staramy się dostosować strukturę do dzisiejszych potrzeb. Premier Tusk deklarował, że będzie Ministerstwo Przemysłu na Śląsku – tak, choć nie wiem, czy będzie to na samym początku [rządu – red.] – dodaje.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej? - Tak się wydaje, że ten resort pozostanie w dyspozycji, odpowiedzialność będzie ponosić Polska 2050 - komentuje polityk PO.

Kwota wolna 60 tys.? - Na razie nie zaczął jeszcze działać rząd premiera Tuska. Zrobimy dokładny audyt, minister finansów przedstawi mapę drogową. Nasi koalicjanci mają wątpliwości, będziemy przekonywać. Na pewno nie będzie to pierwsza zrealizowana obietnica. Ale zrobimy wszystko, by to zrealizować. Zrobimy to szybko – mówi sekretarz generalny PO.

Paliwo po 5 złotych jeszcze w tym roku? - Dziś mamy sytuację, że cena benzyny i diesla spadała przed wyborami. Wtedy mówiliśmy, że wzrośnie – mieliśmy rację. My będziemy prowadzić rozsądną, odpowiedzialną politykę – zapewnia Gość Radia ZET. - Będzie to proces prowadzenia racjonalnej polityki. nie dostosowania polityki Orlenu do bieżącej potrzeby politycznej, tylko realnej sytuacji na rynku i pomocy Polakom – dodaje.

Co ze spółkami Skarbu Państwa? - To będzie proces wymiany, odwoływania, odspawywania tej pisowskiej hordy, która rzuciła się na SSP – zapowiada polityk PO.

