Krzysztof Bosak: Dowiedzieliśmy się - PiS i PO mają słabych liderów, obsesyjnie skupionych na sobie

Gość Radia ZET - Krzysztof Bosak

Po wczorajszej debacie wyborczej w TVP: - Dowiedzieliśmy się przede wszystkim bardzo ważnej rzeczy, że partie przedstawione jako główne partie polityczne w Polsce, czyli PiS i Platforma mają w sumie słabych liderów, obsesyjnie skupionych na sobie nawzajem. Wydaje się, że nie dojrzałych do funkcji jakie pełnią - powiedział Krzysztof Bosak – prezes Ruchu Narodowego, współprzewodniczący Konfederacji, w Gościu Radia ZET u Bogdana Rymanowskiego.

„Nie chcieli mówić o poważnych sprawach, tylko chcieli mówić o sobie nawzajem, robić jakieś przytyki na poziomie szkolnego korytarza” - Nie przesadza pan z krytyką? Pan jest młodym, w stosunku do nich, niedoświadczonym politykiem – zapytał prowadzący. - Mówię, co widziałem. Byłem zażenowany stojąc i widząc, że padają pytania (też były krytykowane i przydługie) ustawione pod PiS. Te pytania dotyczyły jednak poważnych spraw, a ci ludzie nie chcieli mówić o poważnych sprawach, tylko chcieli mówić o sobie nawzajem, robić jakieś przytyki na poziomie szkolnego korytarza – odpowiedział współprzewodniczący Konfederacji.

„Pozostałe partie pokazały się jako siły poważniejsze, bardziej rzeczowe, niż ci promowani przez media aktorzy” - Wygrali Polacy [w debacie TVP – red.] i pozostałe partie polityczne [oprócz PiS i PO – red.] i w tym Konfederacja. Dlatego, że pokazały się jako siły poważniejsze, bardziej rzeczowe, niż ci promowani przez media aktorzy. Dlatego, że dużo się dowiedzieliśmy o scenie politycznej – zaakcentował Bosak.

- Wszyscy na jednego banda Rudego. Czuje się pan członkiem tej bandy? – zapytał Bogdan Rymanowski, nawiązując do wczorajszych słów premiera Morawickiego, które padły podczas debaty w TVP.

- Nie. To w ogóle zabawne jest, śmieszne. W mojej pocenie M. Morawiecki miał wyuczone kwestie, które recytował niezależnie kto, co powie. Wcale nie było tak, że wszyscy atakowali premiera. Sam D. Tusk się wyraźnie pogubił w pierwszej rundzie, natomiast Morawiecki pojechał wcześniej wyuczoną kwestią, że wszyscy go atakują – odparł Bosak.

- Podali sobie ręce Morawiecki z Tuskiem?

- Nie byłem skupiony na analizie zachowania pozostałych kandydatów przed, czy po debacie. Ja podszedłem do każdego i każdemu podałem rękę, przywitałem się z prowadzącymi.

#RYMANOWSKI Ostatni sondaż dla Wydarzeń pokazuje, że macie prawie 4% straty do Lewicy i więcej niż Trzecia Droga 7,7%. Coś w waszej kampanii ewidentnie się posypało.

@krzysztofbosak: Zdecydowanie występowaliśmy przeciwko rozszerzeniu 500+ do 800+. Nie ma na to pieniędzy…

Krótka piłka.

W najbliższą niedzielę zbojkotuję referendum. Tak, czy nie?

- Nie. Będę głosował zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Polska powinna wstrzymać pomoc militarną dla Ukrainy. Tak, czy nie?

- Powinniśmy ją utrzymać, ale w bardzo ograniczonym zakresie i oczekiwać ze strony Ukrainy spełnienia naszych oczekiwań.

Część państwowych spółek powinna zostać sprywatyzowana. Tak, czy nie?

- Te niepotrzebne tak. Strategiczne trzymać.

Wyniki naszej sondy pokrywają się z pańskim zdaniem. Czy Polska korzysta na obecności w Unii Europejskiej? Tak – 90%. Nie – 10% @krzysztofbosak: Teraz niech przekażą nam pieniądze z KPO, a nie kręcą.