- Zapowiedź rządu była taka, że zboże ma iść tranzytem do Afryki, a nie idzie do Afryki, tylko zalało polski rynek i polski rolnik nie ma gdzie sprzedać – dodaje jeden z liderów Konfederacji. Zdaniem posła, „ludzie mogą pomyśleć, że my tu pomagamy Ukraińcom, ale na Ukrainie biznes rolny jest zdominowany przez często międzynarodowe, zagraniczne korporacje i nie mają nic wspólnego ze zwykłym Ukraińcem”. - Niszcząc polskie rolnictwo, polski rząd pomaga zagranicznym korporacjom, które operowały na Ukrainie przez ostatnie lata. Oligarchiczne, gigantyczne majątki rolne – uważa Gość Radia ZET. Czy Unia Europejska powinna zadbać o korytarze zbożowe? - Dlaczego UE ma się martwić o polskie interesy w Polsce? To rząd polski otworzył nasze granice i UE dała nam nawet prawo, żebyśmy powstrzymywali ten import – komentuje Bosak. Jego zdaniem do Polski wjeżdża wszystko, bez żadnej kontroli i jest to wynik polityki rządu. - Wystarczyłoby zrobić dobre kontrole fitosanitarne, zadbać, by to było plombowane i szło tranzytem przez Polskę i problem by zniknął – ocenia polityk Konfederacji.

Bosak o obniżkach cen gazu: Populizm, rozrzutność rządu. Moglibyśmy mieć 5 proc.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o zapowiedziane przez premiera obniżki cen gazu dla piekarni i cukierni, Krzysztof Bosak nie pozostawia suchej nitki na rządzie. - Mamy jedne z najwyższych w Europie stawek za gaz. Moglibyśmy mieć 5 proc., a rząd ustanowił 23 proc., bo brakuje mu pieniędzy. Rozrzutność rządu PiS spowodowała, że drenują kieszenie małych, średnich i dużych przedsiębiorców, a gospodarka traci konkurencyjność – mówi Gość Radia ZET. Zaznacza, że to rynek powinien dyktować ceny gazu. - Jeśli na rynku wychodzi, że cena gazu obecnie to x, to kontrakty powinny być proponowane po x, a nie po cenach z piku – komentuje Bosak. Polityk przytacza również, jakie są stawki w Europie: Niemcy 7 proc., Chorwacja 5 proc., Estonia 5 proc., Bułgaria 9 proc., Słowenia 9,5 proc. - Odpowiedzialność za stabilizowanie cen gazu nie może być przerzucana na piekarza, bo piekarz nie zamawia statków z Kataru ani USA i nie jeździ na konferencje międzynarodowe o gazie, ropie i nie decyduje o polityce unijnej. Od tego jest rząd – zaznacza Krzysztof Bosak. Jego zdaniem, obniżka cen gazu dla piekarni to jest nierówne traktowanie przedsiębiorców. - To znaczy, że te, co sprzedaje do sklepu samoobsługowego to jest zły piekarz i on ma zbankrutować? Co to za populizm – ocenia poseł Konfederacji.

Konfederacja na prostej drodze do rozpadu przez wewnętrzne kłótnie? - Nie. Jesteśmy koalicją, wystartujemy jako połączenie różnych sił politycznych. Jesteśmy prawicową alternatywą dla tego, co prezentuje PiS – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje, że zawsze znajdzie się ktoś, kto jest niezadowolony z kształtu list. - Wystartujemy do wyborów i wprowadzimy więcej posłów, niż w poprzedniej kadencji. Naszym celem jest klub, żebyśmy wpływali na legislację. Żeby każdy poseł Konfederacji wypchnął stamtąd jednego, bezwartościowego posła PiS, PO, PSL, Lewicy o odrzutków od Hołowni – zapowiada Krzysztof Bosak. - Wierzymy, że pluralizm, rywalizacja, konkurencja to są dobre rzeczy dla życia społecznego. Nawet, jeśli ktoś ponarzeka – dodaje.

Krótka piłka: Część państwowych spółek do prywatyzacji; Czarnek do odwołania

- Jeśli będzie trzeba, Konfederacja rozważy wejście do rządu Tuska? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie damy się wmanewrować w dyskutowanie wariantów koalicyjnych. Jesteśmy od tego, by wypchnąć z Sejmu bezideowych, szkodliwych posłów PiS, PO, Lewicy, PSL – komentuje Krzysztof Bosak.

- Ukraina powinna być przyjęta do NATO i UE? – pyta prowadzący.

- To zależy od Ukraińców. To ich sprawa. To nie jest w tej chwili realne. Fantastyka – odpowiada polityk.

- 500+ zbyt dużo kosztuje budżet, więc trzeba je zlikwidować? – pyta gospodarz programu.

- Nie jest prawdą, że to za dużo kosztuje, program nie jest efektywny – ocenia Gość Radia ZET.

- Jak dojdziemy do władzy, to sprywatyzujemy część państwowych spółek? – pyta Rymanowski.

- Na pewno część – zapowiada Bosak.

- Poprzemy wniosek o odwołanie min. Czarnka? – pyta dziennikarz.

- Tak – mówi poseł Konfederacji.

