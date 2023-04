Leszek Balcerowicz: Kaczyński? Moralnie gorszy od Gierka. Tusk? Stał się populistą

Gość Radia ZET uważa również, że „mniej populistyczny jest program gospodarczy partii Hołowni, niż obecny program PO”. - Uważam za niedobrą strategię z punktu widzenia interesów partii, by ścigać się z PiS na obietnice, które są z reguły populistyczne – zaznacza prezes FOR. Balcerowicz dodaje, że „nie ściga się na cudzym podwórku w konkurencji, której się nie reprezentuje”. - Według znanych mi badań sondażowych, zdecydowana większość sympatyków PO ma jednocześnie poglądy wolnościowe, w tym wolnorynkowe – mówi ekonomista. Podkreśla, że jego ocena nie wynika z niechęci do Platformy, czy Donalda Tuska, lecz z obaw, że rozdawnictwo to zły kurs. - Każdego polityka, czy nazywa się Tusk czy inaczej, trzeba pytać: skąd weźmiesz pieniądze? To podstawowa rzecz. Jeśli polityk na ten temat nie odpowiada, to kręci – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

„Zmierzamy do kryzysu, prawie kryzysowej sytuacji w finansach publicznych”

Leszek Balcerowicz uważa, że po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy „piętrzące się problemy i najwyższy czas, żeby mieć na to dobre, merytoryczne odpowiedzi”. - Zmierzamy do kryzysu, prawie kryzysowej sytuacji w finansach publicznych – ocenia były minister finansów. - W 2015-2016 roku wiele osób mówiło, że czeka nas druga Grecja. Po 8 latach katastrofy nie ma – dodaje prowadzący. - A pamiętamy Gierka, bonanzę lata 70? Kiedy wydawało się, że Polska zmierza w kierunku Zachodu pod względem dobrobytu. Po paru latach przyszły koszty – komentuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem każda zła polityka gospodarcza po pewnym czasie przynosi koszty. - Ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy koszty – radykalne spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, niebezpiecznie rosnący deficyt finansów publicznych – dochodzą do głosu – uważa Leszek Balcerowicz.

Jarosław Kaczyński to Gierek 2.0.? - Moralnie rzecz biorąc Kaczyński jest gorszy – ocenia były wicepremier. - Robi z własnej inicjatywy, próbuje niszczyć to, co było wielkim osiągnięciem Polski po 1989 roku. Pod względem tego, co robi z własnej inicjatywy – jest gorszy. Nikt Kaczyńskiemu nie narzuca niszczenia praworządności – tłumaczy Gość Radia ZET.

Pytany o swoje spotkanie ze Sławomirem Mentzenem, Leszek Balcerowicz odpowiada, że ani on, ani Mentzen nie nadają się do luźnych pogawędek. - Starałem się spotykać z ludźmi, którzy są interesujący, ale z którymi poglądami nie muszę się w 100 proc. zgadzać. Do tej kategorii zaliczam pana Mentzena – tłumaczy. Jego zdaniem „przynajmniej część działań i wypowiedzi sygnalizowałaby”, że nacisk współprzewodniczącego Konfederacji na wolność rynkową nie jest koniunkturalny.

Balcerowicz: Tusk stał się populistą

- Donald Tusk stał się populistą? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Niestety tak – ocenia Leszek Balcerowicz.

- Trzecia kadencja PiS to będzie katastrofa? – pyta prowadzący.

- Tak – uważa ekonomista.

- Ryszard Petru to wciąż nadzieja polskiej polityki? – pyta gospodarz programu.

- Mam nadzieję – komentuje Gość Radia ZET.

- Trzeba zwaloryzować 500+? – pyta dziennikarz.

- Nie – mówi prezes FOR.

- Zagłosuję na Konfederację, bo są najbardziej racjonalni? – pyta Rymanowski.

- Nie udzielę odpowiedzi na to pytanie – odpowiada Balcerowicz.

16,9 procent Polaków wskazało Rafała Trzaskowskiego jako polityka, którego najchętniej gościłoby przy wielkanocnym stole. 14,5 procent z nas śniadanie wielkanocne chętnie zjadłoby w towarzystwie Mateusza Morawieckiego, a 12,1 procent Donalda Tuska. Poza "podium" znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezesa PiS, w Wielkanoc, chętnie ugościłoby 8,7 procent respondentów – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Co na to były polityk? - To święto rodzinne i nie chciałbym zakłócać obecnością osób zewnętrznych. Nie chodzi o to, że jestem negatywnie nastawiony do polityków, ale szanowałbym rodzinność tego święta – komentuje Leszek Balcerowicz. - Nie zaprosiłbym na pewno Kaczyńskiego. Bez względu na moją negatywną ocenę jego działań, opartą na faktach, a nie na uprzedzeniach – dodaje.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA