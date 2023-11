Małgorzata Wassermann o komisjach i Donaldzie Tusku: Rewanżyzm, mściwa ścieżka i chęć odwetu

Gość Radia ZET. Małgorzata Wassermann u Bogdana Rymanowskiego

81 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl uważa, że komisje rozliczą Prawo i Sprawiedliwość.

Dopytywana o Donalda Tuska, który mówi o Jarosławie Kaczyńskim przed komisjami, że „świadek to dość łagodne określenie”, posłanka PiS odpowiada: - Przebija się rewanżyzm, mściwość i chęć odwetu za ileś lat, za co, za 8 lat ciężkiej pracy, że społeczeństwu żyje się lepiej? Małgorzata Wassermann dodaje również: - Każdy z nas jest przygotowany, że mogą być zadane pytania i będzie na nie odpowiadał. - Jeśli ktoś chce urządzić mściwą ścieżkę i nas przez nią przeprowadzić – mam nadzieję, że społeczeństwo oceni to w sposób właściwy – mówi polityk.

Pytana o to, czy zasiądzie w którejś z komisji, była szefowa komisji ds. Amber Gold zapowiada: - Jak zobaczymy, jak zostaną powołane, ile dostaniemy miejsc i wtedy to będą decyzje klubu i jeśli klub mnie powoła, to jestem do tego gotowa.

„Jak sobie pan marszałek wyobraża wezwanie świadka z dnia na dzień?”

Komisje śledcze będą pracowały w ekspresowym tempie – tylko 3 do 6 miesięcy? - Chciałabym zobaczyć, jak to mają zrobić. Jeśli zbierze się 11 posłów, takich, jak ja, którzy dziś dostaną samo hasło np. „komisja ds. Pegasusa”, to ja jako parlamentarzysta z doświadczeniem, prawnik, adwokat powiem, że poprosiłabym o wszystkie materiały zgromadzone w ministerstwach, prokuraturach, służbach na ten temat. Zanim te wnioski zostaną przegłosowaną, zanim wyjdą, wrócą do Sejmu, posłowie dostaną dostęp – mija kilkanaście tygodni – opisuje była szefowa komisji śledczej. Dodaje, że członkowie komisji „mogą być najbardziej pracowici, ale jak mają pracować bez zaznajomienia się z dokumentami?”. - Wszyscy zetknęliśmy się z tym, że sprawy w sądach trwają bardzo długo. Właśnie dlatego, że sądy gromadzą materiał dowodowy, analizują, czekają na niego – tłumaczy Wassermann. Polityk PiS podkreśla poza tym, że „świadek musi zostać wezwany pisemnie, idzie awizo 2-tygodniowe itd.” - Jak sobie pan marszałek wyobraża wezwanie świadka z dnia na dzień? Chyba, że będzie całkowicie demolował ustawę i będą wzywani na telefon – mówi Gość Radia ZET.

Małgorzata Wassermann uważa, że skoro nowy rząd tak bardzo narzekał na to, co robiło PiS, że w Polsce jest tyle problemów, to zaczynanie od komisji „bardzo źle wróży”. - Skoro narzekaliście państwo, że źle prowadzimy służbę zdrowia – co nie polega na prawdzie – to powinniście zacząć od zmian w służbie zdrowia. Z tego, co słyszymy, to nie ma nawet chętnego, żeby ten resort objąć – zwraca się posłanka PiS do większości. - Robienie z tego głównego programu dla nowego rządu nie świadczy dobrze – ocenia polityk.

Wassermann przyznaje: Jestem rozczarowana do granic

Małgorzata Wassermann dodaje również, że jest załamana tym, co usłyszała na nagraniach, czyli rozmową panów Banasia i Chmaja. - Moja jakakolwiek wiara w to, co robi dziś NIK pod kierownictwem Mariana Banasia jest zerowa. Jest mi niezmiernie przykro, znamy się wiele lat, pochodzimy z Krakowa i jestem rozczarowana do granic – mówi posłanka PiS.

