Gość Radia ZET - Miłosz Motyka

Jaka będzie odległość od domów? - Przez lata wypracowany został konsensus dot. 500 metrów. Powinien zostać zachowany. Ustawa powinna koncentrować się wokół 500 metrów – dodaje Gość Radia ZET. Zdaniem polityka „bez norm hałasu, wedle badań i analiz, ta odległość gwarantuje odpowiedni spokój i ciszę od zabudowań”.

Motyka zapowiada, że ustawa będzie „będzie to ustawa szeroka, dotycząca odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie”. - Będzie przekonsultowana. Nie będzie sprawiała później wrażenia, że rząd do góry nogami jednym telefonem wywróci ustalenia – zapewnia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wiceminister o budowie elektrowni, opóźnionej o rok: Premier Morawiecki kpi sobie z Polaków?! Wedle harmonogramu przyjętego przez jego rząd decyzja jest opóźniona o rok

Pytany o to, czy budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce będzie opóźniona o rok, wiceminister klimatu i środowiska komentuje: - Przedstawicie spółki gwarantują, że nie będzie opóźnienia, ale widzę nadaktywność premiera Morawieckiego, który mówi, że nowy rząd opóźnił. - Zapomniał, że budowa się jeszcze nie zaczęła – dodaje wiceminister i cytuje dokumenty. - 16.10.2020 premier Morawiecki zaktualizował program wieloletni polskiej energetyki jądrowej. Wpisał tam uzyskanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej na 2022 rok. Decyzję wydano 19.09.2023, za rządów premier Morawieckiego – cytuje Miłosz Motyka i dodaje: - Pan premier Morawiecki już 19.09.2023 powinien powiedzieć przy wydaniu decyzji środowiskowej, że wedle harmonogramu przyjętego przez jego rząd ta decyzja jest opóźniona o rok. - Nie wiem, czy pan premier Morawiecki kpi sobie z Polaków?! Myśli, że Polacy nie zerkną, nie spojrzą do 3 dokumentów, programu, harmonogramu i decyzji, jak ich pan premier okłamuje?! – zaznacza Gość Radia ZET. Jego zdaniem „to jedna, wielka kpina”, że Mateusz Morawiecki zrzuca odpowiedzialność na obecny rząd. Wiceszef resortu klimatu i środowiska chciałby, żeby pierwsza elektrownia powstała w Polsce w 2033 roku. - Trwają rozmowy z KE nt. finansowania. Będą też badania geologiczne dot. gwarancji, jeśli chodzi o projektowanie i budowę budynków elektrowni – mówi Miłosz Motyka.

- Budowa CPK zagraża klimatowi? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie, ale nie ma decyzji, jeśli chodzi o budowę CPK – odpowiada wiceminister klimatu i środowiska.

- Francuzi dostaną trzecią elektrownie atomową? – pyta prowadzący.

- Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale – komentuje polityk.

- Komisarz Wojciechowski powinien wrócić do PSL? – pyta gospodarz programu.

- Nieeee…. Powinien na zieloną, ale łączkę – uważa Gość Radia ZET.

- Komisarz Wojciechowski jest niechętnie widziany przez rolników, niechętnie widziany w samym PiS, o opozycji nie mówię. Zastanawiam się, jak podsumuje swoją kadencję. Tyle błędów narobił – należy mu się solidny rachunek sumienia i żal za grzechy – odpowiada Motyka, pytany o dzisiejszą konferencję komisarza z ministrem rolnictwa. - W ramach pokuty będzie mógł wytłumaczyć się ze swoich działań i potem w Brukseli przedstawić racje, na forum KE. To komisarz Wojciechowski wspólnie z Timmermansem forsował złe dla polskich rolników przepisy – dodaje. Zdaniem polityka PSL, „protesty rolników to najlepsze wotum nieufności wobec polityki komisarza Wojciechowskiego”. - Nie mówię tylko o Polsce. W Niemczech, we Francji, Holandii, tam również komisarz Wojciechowski był jedną z twarzy. Parł, by przyjąć zapisy – ocenia wiceminister klimatu.

Miłosz Motyka o bracie ministra Klimczaka: Przez 8 lat nie za bardzo mógł gdziekolwiek awansować. Za rządów PiS były blokowane kandydatury

- Rodziny polityków nie powinny pracować w państwowych instytucjach? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Pytanie, czy spółki czy instytucje… Jeśli ktoś jest fachowcem – powinien móc pracować w państwowej instytucji, tak – odpowiada Miłosz Motyka.

Odmiennego zdania jest 60 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

Chodzi o brata ministra infrastruktury, który właśnie został szefem Akademii Pożarniczej. - To 2 równorzędne kariery. Brat mininistra Klimczaka, pan Tomasz od 24 lat jest związany ze Szkołą Pożarniczą. Jest wybitnym fachowcem, doktorem, który specjalizuje się w inżynierii budownictwa – zapewnia polityk PSL. Gość Radia ZET dodaje, że „politycznie to tak przez ostatnie 8 lat nie za bardzo mógł gdziekolwiek awansować”. - To widocznie teraz też nie może… To, że awanse w różnych instytucjach za rządów PiS były polityczne, były blokowane kandydatury, to jasne – komentuje Motyka. - Musi mieć blokowaną karierę tylko dlatego, że równorzędną – w innych segmencie – karierę prowadzi jego brat? Uważam, że nie. Dotyczy to każdej partii – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem Motyki, „czystą patologią” jest np. zatrudnianie żony w SSP, ale w przypadku ekspertów to już inna sprawa. - Siostra pana premiera Morawieckiego pracowała w instytucjach związanych z energetyką odnawialną. Miała wiele naprawdę dobrych projektów na swoim koncie. Też prowadziła równorzędny rozwój wobec swojego brata. Jest fachowcem, jak wielu uważa – mówi Miłosz Motyka. - Skoro brat ministra Klimczaka może być szefem Szkoły Pożarniczej, to dlaczego w instytucie podległym resortowi cyfryzacji nie może pracować córka Róży Thun? – dopytuje prowadzący. - Nie wiem, jak wyglądała procedura zatrudnienia… To decyzja min. Gawkowskiego – odpowiada Gość Radia ZET. - Córka pani Thun ma świetne doświadczenie, doskonale sobie wszędzie poradzi. Wierzę, że może w przyszłości będzie mogła pracować dla instytucji państwowych – mówi polityk ludowców.

Wiceminister klimatu o zamrożeniu cen prądu: Może nie być potrzeby

Czy ceny prądu będą zamrożone do końca roku? - Trwają prace nad różnymi scenariuszami. Analizujemy sytuację budżetową. Jestem przekonany, że przyjmiemy rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni najuboższych – odpowiada Miłosz Motyka, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Wiceminister klimatu i środowiska zapowiada, że rząd podejmie decyzję w tej sprawie w marcu. - To zależy od kilku zmiennych. Może być też tak, że nie będzie takiej potrzeby – zaznacza polityk PSL. Zapewnia również, że „nikt nie zostanie w tej kwestii bez pomocy”.

Co dalej z węglem? - W polskim górnictwie efektywność w ciągu ostatnich 8 lat jest bardzo niska, jeśli chodzi o wydobycie. Koszty wydobycia są bardzo wysokie – mówi Miłosz Motyka. Dodaje jednocześnie, że rząd nie zamierza zrywać umowy społecznej z górnikami. - Polska gospodarka, zależna również od stabilnego źródła energii, jakim jest węgiel, będzie na tym źródle stała. Nie będzie radykalnego odchodzenia od tej kwestii. Będzie racjonalne, systematyczne przeprowadzenie transformacji bez uszczerbku dla miejsc pracy – tłumaczy wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Motyka o aborcji: Minister Kotula ma własny program, a my nie odchodzimy od swoich wartości

Pytany o Katarzynę Kotulę, która apeluje do Trzeciej Drogi, by ta poparła projekt dekryminalizujący aborcję, polityk PSL odpowiada: - Pani minister ma własny program natomiast my nie odchodzimy od swoich wartości. Motyka dodaje, że to nie jest projekt rządowy i każdy zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. - W sprawach światopoglądowych każdy w PSL od ponad 120 lat ma możliwość głosowania zgodnie z własnym sumieniem i nic tego nie zmieni – zaznacza Gość Radia ZET.

Czy Trzecia Droga wystawi kandydata na prezydenta Warszawy? - Decyzja będzie ogłoszona w ciągu kilku dni – zapowiada polityk ludowców. Dodaje, że PSL czeka na „odpowiednie rekomendacje ciał regionalnych”, choć zaznacza: - Jako PSL wysoko oceniamy prezydenturę Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Pieniądze z celów klimatycznych na zbrojenia? - Resort klimatu i środowiska będzie nadal realizował te cele, które są postawione przed Polską. One muszą być zrealizowane, by zagwarantować Polakom tańszy prąd i czyste powietrze. Musimy przyspieszyć z transformacją – mówi Gość Radia ZET, pytany o apel szefa MON. - Wydatki na zbrojenia to absolutna konieczność. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił jasno: cała Europa musi więcej wydawać na zbrojenia, zagwarantować sobie system odstraszający – ocenia polityk.

Rozmowy Trzeciej Drogi z Moniką Pawłowską? - Nie ma żadnych rozmów. Najpierw musi się określić czy obejmie mandat, czy faktycznie uważa, że pan Kamiński jest posłem, czy nie. Nie wyobrażam sobie [Pawłowskiej w klubie TD – red.] – komentuje Miłosz Motyka.

RadioZET/MA