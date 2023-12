Transmisja na żywo:

Np. Michał Adamczyk z TVP za 8 miesięcy pracy zarobił 1,5 mln złotych. - Rozumiem jeszcze szefów spółek Skarbu Państwa, bo tu jest najczęściej walka o wyspecjalizowanych menadżerów – dodaje Gość Radia ZET. Zdaniem ministra, takie zarobki są „absolutnie nieadekwatne”. - Pytanie, za co pieniądze się miały należeć. Czy za to, żeby uprawiać propagandę partyjną w telewizji publicznej? Czy, żeby legitymizować cele polityczne, które były do zrobienia? – zaznacza Bodnar. - Uważam, że nie powinno być takich zarobków w mediach publicznych – mówi szef resortu sprawiedliwości.

Adam Bodnar o losie ministrów Wąsika i Kamińskiego: Wszystko w rękach prezydenta

Pytany o to, czy ministrowie Wąsik i Kamiński trafią do więzienia, minister sprawiedliwości i prokurator generalny odpowiada, że „to, co może się stać jest w rękach prezydenta”. - Prezydent ma możliwość ponownego ułaskawienia. Jeśli uzna, że pierwszy akt ułaskawienia był błędny, niepotrzebny i zerwie ze swoim myśleniem, że wszystko, czego dokonał, nie może być błędne, to dokona ponownego aktu ułaskawienia i wtedy do więzienia nie pójdą – tłumaczy Gość Radia ZET. Jednak dodaje, że jeśli prezydent nie ułaskawi ponownie panów, to „pierwsze ułaskawienie jest niezgodne z prawem, nie miało skutków prawnych i wyrok kary pozbawienia wolności będzie musiał być wykonany”. Adam Bodnar podkreśla, że obecnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik „korzystają jeszcze z różnych uprawnień procesowych, czyli np. odwołanie do SN w kontekście wygaszenia mandatu poselskiego”. Mandaty posłów są wygaszone czy nie? - Wygaszenie mandatów jest absolutnie skuteczne. Wczoraj miała się odbyć czynność, dokonywana przez szefa gabinetu pana marszałka, wręczenia postanowień o wygaszeniu mandatów. Ale wręczenie nie musi być dokonane, bo to czynność skuteczna – komentuje minister sprawiedliwości. Gość Radia ZET dodaje również, że „jest tam ciekawa wątpliwość proceduralna – która izba SN powinna to zażalenie rozpatrywać”. - Jeśli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to narażamy się na zarzut, że izba działa wadliwie, ze względu na wyroki trybunały w Luksemburgu . Właściwa powinna być Izba Pracy – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Adam Bodnar zaznacza, że wszystkie decyzje w tym zakresie należą do marszałka Sejmu. - To marszałek Hołownia będzie miał władzę, żeby upoważnić od określonych czynności Straż Marszałkowską, do odebrania możliwości elektronicznego głosowania, wprowadzenia 2 nowych posłów – mówi minister.

