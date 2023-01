Zdaniem polityka PO, ta sprawa jest najważniejsza dla polskiej opozycji. - Wygrać trzeba nie tylko z panem Kaczyńskim, ale i panem D’Hondtem – dodaje europoseł. - Pytanie, czy Pan Bóg wysłucha – komentuje Bogdan Rymanowski. - Pan Bóg do swoich celów posługuje się najróżniejszymi ludźmi – mówi Radosław Sikorski. Dodaje, że Szymon Hołownia jest osobą wierzącą, więc polityk PO ma nadzieję, że lider Polski 2050 posłucha. - Jeśli traktujemy nasze słowa poważnie, że najważniejszym problemem Polski jest zagrożenie praworządności i naszego członkostwa w UE, to są to sprawy, w których wszyscy na opozycji się zgadzamy i co do których potrzebujemy większości zdolnej do odrzucania weta – podkreśla Gość Radia ZET. Choć osobiście Sikorski uważa, że optymalne byłyby dwie listy, bo byłoby to „ideowo spójne”. - Wszyscy wiemy, jak działa D’Hondt. Premię dostaje największa partia, a ponadto prezydent może skorzystać ze swojej władzy desygnowania premiera, dając to zadanie temu, kto wygrał – komentuje polityk.

Sikorski nie wyklucza startu do Sejmu

- Po aferze korupcyjnej PE schodzi na psy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Praworządność nie polega na tym, że nie ma przestępstw. Jest przestępstwo korupcyjne. Ktoś wziął łapówę i siedzi! W Polsce ściga się opozycję, a swoich chroni – odpowiada Radosław Sikorski.

- Szymon Hołownia jest jeszcze niedoświadczony i musi się jeszcze dużo uczyć? – pyta prowadzący.

- Jest nową siłą w polityce, tak – uważa europoseł PO.

- Rafał Trzaskowski byłby lepszym premierem, niż Donald Tusk? – pyta gospodarz programu.

- Nie – ocenia Gość Radia ZET.

- Polska w potrzebie, więc wracam do kraju i wystartuję w wyborach do Sejmu? – pyta Rymanowski.

- Nie wykluczam – komentuje Sikorski.

- Chętnie jeszcze raz pokieruję MSZ w nowym rządzie? – pyta dziennikarz.

- Dzielenie skóry na niedźwiedziu jest bardzo niebezpiecznym zadaniem. Zrobię co w mojej mocy, by opozycja wygrała wybory – zapowiada były szef MSZ oraz MON.

RadioZET/MA