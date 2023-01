- Podejmę interwencję. Docierają do mnie sygnały związane z tym, że brakuje antybiotyków – zapowiada Gość Radia ZET Marcin Wiącek. Rzecznik Praw Obywatelskich dodaje, że bada te kwestię i zamierza zwrócić się z tym do ministra zdrowia. - Mamy do czynienia z ogromną falą zachorowań na grypę, na inne choroby wymagające podania antybiotyku. Docierają do mnie sygnały, że antybiotyków nie ma – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. - Będzie przedstawione stosowne wystąpienie. Zasygnalizujemy ministerstwu problem, który nam sygnalizują obywatele – zapowiada Marcin Wiącek. Zaznacza również, że wielokrotnie zwracał się już do Adama Niedzielskiego z zapytaniami i stanowiskiem dot. braku dostępu do różnych leków i produktów leczniczych.

RPO o karze śmierci w Polsce: Z prawnego punktu widzenia jest wykluczona

- Wprowadzenie w Polsce kary śmierci wymagałoby wypowiedzenia wielu istotnych umów międzynarodowych. Kara śmierci jest wprost zakazana przez 2 protokoły do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jest zakazana przez kartę praw podstawowych UE, jest niedopuszczalna w świetle konstytucji – tak Rzecznik Praw Obywatelskich komentuje w Radiu ZET słowa premiera. Marcin Wiącek podkreśla, że „w warunkach, w jakich funkcjonujemy – kiedy jesteśmy członkiem Rady Europy, Unii Europejskiej – kara śmierci z prawnego puntu widzenia jest wykluczona”. - Z zasady ochrony godności człowieka, prawa do życia wynika, że państwo nie powinno świadomie pozbawiać życia żadnego człowieka. Kara śmierci w świetle tych regulacji i standardów jest wykluczona – podkreśla Gość Radia ZET.

Marcin Wiącek o komisji ds. rosyjskich wpływów: Nie powinna być uchwalona w takim kształcie. Jeśli będzie – powinien zbadać ją TK, sądy

- W takim kształcie nie powinna być uchwalona. Zasady jej funkcjonowania naruszają przepisy konstytucji – mówi Gość Radia ZET Marcin Wiącek, pytany o projekt ustawy dot. komisji weryfikacyjnej ds. zbadania rosyjskich wpływów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli jednak ustawa zostałaby uchwalona, to „powinna być poddana ocenie konstytucyjności”. - Jest Trybunał Konstytucyjny. Komisja miałaby wydawać decyzje administracyjne i one będą podlegały kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne. One też mogę uruchomić mechanizmy kontroli konstytucyjności – wyjaśnia gość Bogdana Rymanowskiego.

Co jest nie tak w tej ustawie? - Pomysł polega na tym, by stworzyć organ administracji publicznej, który będzie de facto zajmował się stwierdzaniem naruszenia prawa i wymierzał sankcje. W warunkach demokratycznego państwa prawnego taką działalnością powinien zajmować się sąd – mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. RPO dodaje, że jedną z kompetencji ma być stwierdzenie, że określona osoba działała pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów RP i wymierzenie za to sankcji np. polegającej na 10-letnim zakazie sprawowania funkcji związanych z dysponowaniem mieniem publicznym. - Działanie pod wpływem rosyjskim, w sposób, jaki zostało zdefiniowane w projekcie ustawy to jest np. działanie wypełniające znamiona przestępstwa tzw. zdrady dyplomatycznej. W sprawach tego typu powinny orzekać sądy karne – tłumaczy Gość Radia ZET. Zaznacza, że działanie pod wpływem rosyjskim, wedle definicji, która została przedstawiona w projekcie ustawy, to może być również działanie zgodne z prawem. - Mamy do czynienia z tym, że za działanie zgodne z prawem w chwili jego dokonania, będzie można podlegać napiętnowaniu. Do tego się sprowadza ta decyzja. To naruszenie zasady zakazującej działania prawa z mocą wstecz – wylicza Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dopytywany o działanie komisji reprywatyzacyjnej dotyczącej warszawskich nieruchomości, Marcin Wiącek odpowiada, że do jej działań, co do zasady, nie ma zastrzeżeń. - Zajmuje się kontrolą decyzji administracyjnych, reprywatyzacyjnych. Pełni funkcje właściwe dla organu administracji publicznej. Nie jest kompetencją tej komisji napiętnowanie czy ukaranie kogoś, kto doprowadził do wydawania niezgodnej z prawem decyzji – tłumaczy RPO. Zaznacza, że ta komisja nie budzi aż tak wielkich zastrzeżeń, jak komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów.

RPO o odwołaniu swojej zastępczyni: Przemyślana decyzja, mogę dokonać oceny

Odwołanie Hanny Machińskiej było działaniem na prośbę liderów PiS? - To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – komentuje Marcin Wiącek. Spotkanie z Elżbietą Witek? - Po złożeniu ślubowania zostałem zaproszony przez panią marszałek na kurtuazyjne spotkanie. Zostałem zapytany o plany. Powiedziałem, że będę prosił o podwyższenie budżetu biura RPO. Wskazałem tez, że na wschodzie Polski RPO nie ma pełnomocników terenowych – opowiada Gość Radia ZET i zaznacza, że nie było na spotkaniu mowy o odwoływaniu kogokolwiek. Dlaczego zatem RPO zwolnił swoją zastępczynię? - To była przemyślana decyzja. Jak objąłem urząd, to nie przeprowadziłem żadnych zmian personalnych. Doszedłem do wniosku, że po 1,5 roku pełnienia urzędu mogę dokonać oceny współpracy z poszczególnymi osobami – tłumaczy Marcin Wiącek. - Kierując się dobrem urzędu i misją, którą mi powierzono do spełnienia, mam upoważnienie, by kształtować sobie grono najbliższych współpracowników – zaznacza Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Momentami żałuję, że zgodziłem się na zostanie RPO? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Marcin Wiącek.

- Adam Bodnar jest dla mnie wciąż wzorem RPO? – pyta prowadzący.

- Tak – przyznaje Rzecznik.

- Spotykam się z politykami różnych partii, bo muszą wiedzieć, co ja robię? – pyta gospodarz programu.

- Tak – komentuje Gość Radia ZET.

- Zniósłbym immunitet sędziów i mielibyśmy święty spokój z dyscyplinarkami? – pyta Rymanowski.

- Nie – mówi Wiącek.

- Jeśli chodzi o poglądy polityczne, najbliżej mi do PSL? – pyta dziennikarz.

- Ja tego nie skomentuję. Moja rola nie polega na tym, by prezentować poglądy polityczne – mówi RPO.

