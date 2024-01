Ryszard Petru apeluje do rządzących: Przejdźmy wreszcie do realizacji obietnic

Gość Radia ZET. Ryszard Petru u Bogdana Rymanowskiego

Polityk Polski 2050 apeluje do rządzących: - Kamiński i Wąsik – temat nie istnieje, bo zostali skazani, ułaskawieni, nie są posłami, więc przejdźmy do realizacji programu gospodarczego w ramach koalicji rządowej. Petru podkreśla, że jest to wezwanie do całej koalicji.

- W przypadku np. uwolnienia handlu są różne zdania i powinniśmy jak najszybciej usiąść wspólnie i ustalić formułę, która jest akceptowalna koalicyjnie i zrealizować to! – mówi w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Szef sejmowej komisji gospodarki i rozwoju przestrzega także: - Mamy przed sobą wybory i Polacy mogą nas zacząć rozliczać z realizacji obietnic gospodarczych.

- Czy ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Ryszard Petru.

Odmiennego zdania jest aż 77 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl. Tylko 23 proc. odpowiada tak, jak Gość Radia ZET.

Polityk Polski 2050 podkreśla, że „co do zasady nie możemy sobie pozwolić na to, że państwo cały czas dopłaca do cen”. - To przedmiot dyskusji na poziomie rządu, ale co do zasady nie możemy mieć sytuacji, w której państwo do wszystkiego dopłaca – ocenia szef komisji gospodarki. Jego zdaniem „jeśli zamrozimy na kolejne pół roku, to znów między grudniem, a styczniem będzie pytanie, co zrobimy od przyszłego roku”. - Musimy płynnie dochodzić do uwolnienia cen po tym półroczu, w którym są zamrożone, etapami – mówi Gość Radia ZET i dodaje, że można to też zrobić na zasadzie pomocy tylko dla najbiedniejszych. Dopłaty nie dla wszystkich? – Docelowo – odpowiada Ryszard Petru, zaznaczając jednak, że „nie ma możliwości, by pewnego dnia zniknęło zamrożenie cen i nastąpiła nagle eksplozja o 200 proc.”.

- Na wszystkie obietnice z kampanii nie wystarczy pieniędzy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Na wszystkie obietnice z kampanii w ciągu jednego roku nie starczy pieniędzy – ocenia ekonomista.

- Tylko wiatraki uratują cenę prądu? – pyta prowadzący.

- Tak – uważa polityk.

- Kosiniak-Kamysz to prawdziwy tygrys? – pyta Rymanowski.

- Dobre pytanie… Tak – komentuje Petru.

Ryszard Petru do rządzących: Rozumiem, że jest potrzeba szybkiej zmiany kadr, ale obiecaliśmy Polakom transparentność

Pytany o spółki Skarbu Państwa, polityk koalicji rządzącej odpowiada: - Kluczem jest to, żeby nie powstało wrażenie, że jedna ekipa zastępowana jest przez drugą, powinna być cała procedura konkursowa. Dodaje, że Polska 2050 przygotowała takie rozwiązania. - Żeby było transparentnie, żeby było wiadomo, kto się zgłasza i dlaczego został wybrany. Rozumiem, że jest potrzeba szybkiej zmiany kadr, ale obiecaliśmy Polakom transparentność – mówi Gość Radia ZET. Petru zaznacza, że jest zwolennikiem częściowej prywatyzacji SSP, ale nie ma na to przyzwolenia większości parlamentarnej i dodaje: - To przynajmniej zróbmy to w sposób transparentny.

„Wyobraźmy sobie, że premier Tusk startuje na prezydenta i co, wtedy automatycznie ma się zmienić prezes Orlenu”?

Pytany o to, kto powinien stanąć na czele Orlenu, Ryszard Petru odpowiada, że fachowiec, wyłoniony w konkursie. Premier powinien znać szefa Orlenu? - Moim zdaniem premier nie musi znać szefa Orlenu. Pracowałem wiele lat w bankach i zwykle rada nadzorcza nie zna przyszłych prezesów, poznaje ich na pierwszym przesłuchaniu. Premier może się zmienić np. – odpowiada poseł Polski 2050. O co dokładnie chodzi? - Wyobraźmy sobie, że premier Tusk startuje na prezydenta i co, wtedy automatycznie ma się zmienić prezes Orlenu, bo nowy premier będzie miał mniejsze zaufanie, niż poprzedni? – tłumaczy Gość Radia ZET. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy Donald Tusk planuje start w wyborach prezydenckich, Ryszard Petru komentuje: - Nie wykluczam takiego wariantu. Zaznacza jednak, że to jego prywatna opinia, oparta na doświadczeniu i obserwacji politycznej.

Ryszard Petru zapowiada: Chcę przyspieszenia w sprawie handlu w niedziele. Będę rozmawiał z resortami

Projekt niedziel handlowych jest już w koszu czy jeszcze w zamrażarce? - Ani kosz, ani zamrażarka. Rozmowy trwają. W ramach komisji gospodarki wiele osób dostaje zapytania w tej sprawie. Będę o tym rozmawiał z resortami. Chcę przyspieszenia w tej sprawie – zapowiada polityk Polski 2050 Ryszard Petru, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Będę chciał rozpoczęcia prac, bo nie ma powodu, byśmy się z nimi wstrzymywali – zaznacza szef komisji gospodarki.

Limity na transfery gotówkowe? „Musi być pewne ograniczenie, by nie wspierać szarej strefy”

Pytany o limity na transfery gotówkowe, o czym myśli Unia Europejska, Ryszard Petru ocenia, że „musi być pewne ograniczenie, by nie wspierać szarej strefy”. - Z drugiej strony gotówka musi być w obiegu – dodaje Gość Radia ZET. Zdaniem polityka, „w przyszłości gotówka zniknie być może w sposób naturalny i ludzie nie będą jej chcieli”, jednak teraz jest potrzeba, więc nie rządzący nie mogą „z nią ostro walczyć, w sposób administracyjny”.

Ryszard Petru o kwocie wolnej: Na pewno nie w tym roku

Co z kwotą wolną do 60 tys. złotych? - Ja bym był zwolennikiem tej kwoty wolnej… Zastaliśmy budżet państwa z wielką dziurą Morawieckiego, a będzie jeszcze większa w wyniku podwyżek. Nie da się wszystkiego wprowadzić. Kluczem jest wzrost gospodarczy – mówi szef komisji gospodarki i rozwoju, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Ryszard Petru dodaje, że „wprowadzenie kwoty wolnej jest de facto wprowadzeniem podatku liniowego”, którego zawsze był zwolennikiem, „bo większość ludzi będzie płaciło płaski podatek”. - Jest to możliwe, ale na pewno nie w tym roku – zaznacza polityk Polski 2050.

- Kosiniak na pewno ma dużo silniejszą pozycję, niż Błaszczak, który realizował pomysły Kaczyńskiego i nie mógł się sprzeciwiać – uważa Gość Radia ZET.

Wcześniejsze wybory parlamentarne? - Bardzo by się nam przydały, bo mielibyśmy znacznie silniejszą większość, być może konstytucyjną. Na pewno to by utrudniło realizację prac merytorycznych, dwa – mamy przed sobą serię wyborów i nie sądzę, by PiS wziął na siebie takie ryzyko – komentuje Petru.

- Mam obawę, że nie ma zgody co do likwidacji podatku Belki. Niektórzy uważają, że podatki są dobre, a niektórzy, że nadmierne podatki są złe – mówi szef komisji gospodarki.

Co z CPK? - Pytanie, czy jak wybudujemy wielkie lotnisko, to samoloty będą tam latać. To wcale nie jest oczywiste. Patrz Radom – odpowiada Ryszard Petru. - Mamy ograniczone zasoby, pytanie czy miliardy złotych powinny iść na CPK czy na rozbudowę kolei, byśmy szybciej mogli się dostać z małej miejscowości do centrów biznesowych – dodaje.

RadioZET/MA