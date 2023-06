Polska będzie mogła wnioskować o to, by nie musiała przyjmować 2 tys. migrantów? - Ciężko mi uwierzyć, że nawet on [premier – red.] zgodzi się na tę propozycję licząc, że jak napisze wniosek, to KE się pochyli i zwolni nas z kar – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem „polski rząd to jest rząd frajerów”. - Jak tylko przekraczają przez Odrę podpisują wszystko, co dają im do podpisania – uważa prezes Nowej Nadziei. - Jak ktoś mnie raz oszuka, to już wiem, żeby potem mu nie wierzyć. A Morawiecki jest oszukiwany raz za razem i dalej im wierzy – komentuje Mentzen.

„PiS jest najbardziej proimigrancką partią w historii III RP”

Dopytywany o referendum ws. migrantów, polityk uważa, że pomysł ten jest „wielkim świadectwem olbrzymiej hipokryzji PiS”. - Tylko w zeszłym roku do Polski przyjechało 136 tys. imigrantów z krajów muzułmańskich. PiS twierdzi, że jest oburzony, że ma przyjechać 2 tys. kolejnych – mówi jeden z liderów Konfederacji i dodaje, że „PiS jest najbardziej proimigrancką partią w historii III RP, a tak naprawdę chyba w historii Polski”.

Pytany o powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu, który ma nastąpić już dziś o 12:00, Sławomir Mentzen odpowiada, że „jedyny powód to jest to, że atmosfera podczas spotkań rządu musi być nie najlepsza”. - Wyobrażam sobie, jak wyglądają rozmowy Ziobro-Morawiecki. Kaczyński idzie w charakterze kogoś, kto ma uspokoić atmosferę w trakcie zebrań rządu i na tym skończy się jego rola – uważa Gość Radia ZET.

Sławomir Mentzen o konwencjach PiS i PO: Ogłoszą dopłatę do tostera? Obiecam, że nic wam nie dam. Ale przestanę tyle zabierać

- To przede wszystkim my mamy konwencję w sobotę. Jako pierwsi ogłosiliśmy konwencję 24. czerwca. A czym oni nas mogą przykryć…? Teraz ogłoszą 1000+? 1500+? Dopłatę do tostera? Ludzie są zmęczeni PiS i PO – mówi Gość Radia ZET. Polityk jest przekonany, że w internecie i tak najbardziej „przebije się” konwencja Konfederacji. - Obiecam, że nic wam nie dam. Ale przestanę tyle zabierać – zapowiada Mentzen. Likwidacja PIT, CIT, ZUS? - Opublikowałem 3 projekty ustaw na 42 strony, rewolucjonizujące podatek PIT. Świetne, dopracowane, pisane przez doradców podatkowych. W międzyczasie napisałem żart, że żeby w PL było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, CIT, VAT, ZUS, TVP, TVN, PO i PiS i potem pytają mnie, czy ja to przeliczyłem. To był żart – mówi Sławomir Mentzen.

Mentzen: Spółki Skarbu Państwa nie powinny dotować piłkarzy. Nie jest w interesie państwa finansowanie ich nowych samochodów

- Warto odnieść się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, że stan polskiego sportu, w szczególności sportów zespołowych jest smutnym odzwierciedleniem stanu państwa polskiego – mówi Gość Radia ZET Sławomir Mentzen, pytany o wczorajszy mecz Polska-Mołdawia, w którym nasza reprezentacja przegrała 2:3. - Uważam, że spółki Skarbu Państwa nie powinny dotować sportu zawodowego piłkarzy. To nie jest zadanie spółek. Są od tego, żeby strategiczne sektory były bezpieczne, a nie po to, by jeden czy drugi piłkarz miał na nowy samochód – ocenia polityk Konfederacji. Jego zdaniem „nie jest w interesie państwa polskiego finansować to, żeby piłkarze mieli na nowe samochody”. - Kluby powinny to finansować, powinny sprzedawać prawa do transmisji. Państwo nie musi finansować tego, żeby ktoś kopał piłkę – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Krótka piłka: Prowadząc firmę często omijam przepisy? 7 razy dziennie

- Jestem mądrzejszy od Ryszarda Petru? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie lubię takich pytań. Nieładnie zadawać takie pytania. Nie lubię zbyt dobrze o sobie mówić – komentuje Sławomir Mentzen.

- Ekscesy Brauna nam szkodzą? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia współprzewodniczący Konfederacji.

- Żadnych migrantów w Polsce? – pyta gospodarz programu.

- Nie – odpowiada Gość Radia ZET.

- Żadnych związków partnerskich? – pyta Rymanowski.

- Jestem za tym, by zwolnić z podatku od spadków wszystkich – mówi Mentzen.

- Prowadząc firmę często omijam przepisy? – pyta dziennikarz.

- …. – milczy polityk.

- To pan już musi wiedzieć – komentuje prowadzący.

- Zastanawiam się, co znaczy często – odpowiada jego gość.

- Raz w tygodniu? 2 razy dziennie? – dopytuje Bogdan Rymanowski.

- Myślę, że 7 razy dziennie – mówi Sławomir Mentzen.

