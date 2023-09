Złamanie paktu senackiego. Prezes PSL twardo: Koniec kariery w PSL. Procedura rozpoczęta

Gość Radia ZET - Władysław Kosiniak-Kamysz

Na Mazowszu, w okręgu numer 46, radny sejmiku z PSL Mirosław Augustyniak chce startować w wyborach do Senatu pomimo, że w tym okręgu jest już wystawiony kandydat paktu senackiego z ramienia Polski 2050. - Ta decyzja wiąże się z zakończeniem kariery i byciem w PSL. Rozpoczęła się procedura wykluczenia. Został złamany statut. Nie było zgody – mówi twardo Gość Radia ZET. Kosiniak podkreśla, że Trzecia Droga wszędzie popiera kandydatów paktu senackiego. Poprzednie wybory? - W moich okręgach w tamtych wyborach kandydaci z PO byli wystawiani przeciwko kandydatom z PSL. Bardzo źle się to skończyło. Takie sytuacje trzeba ograniczyć – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

„Nie wiedziałem, że w tej kampanii umiłowanie do UE wyjdzie z ust PiS”

Pytany o „Lokalną półkę” – minimum 2/3 lokalnych produktów (owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa) w sklepach, czyli kolejny punkt programu PiS, ogłoszony dziś rano, prezes ludowców komentuje: - PiS realizuje nie dość, że nasze postulaty, to jest to postulat zapisany w KPO. - Nie wiedziałem, że w tej kampanii umiłowanie do UE wyjdzie z ust PiS – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem najpierw trzeba ratować gospodarstwa, by w ogóle miał kto dostarczać te produkty i żeby produkcja rolna się opłacała. Kosiniak ocenia, że prawdziwy program przedstawił Jan Krzysztof Ardanowski, w grudniu 2022, czyli wtedy, gdy cytował prezesa PiS i mówił o „pazernych chłopach”. - Drodzy państwo, mieszkańcy wsi – tak myśli o was partia rządząca, tylko w sposób transakcyjny, nie dba o was. Wojciechowski nic nie załatwił w UE – alarmuje gość Bogdana Rymanowskiego.

- Nie trzeba szukać spadochroniarzy, dobrym kandydatem jest Czesław Siekierski, Marcin Piwnik, Krystian Jarubas, Piotr Żołądek… - wylicza Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o start Romana Giertycha z list KO, w województwie świętokrzyskim. - Jarosław Kaczyński na jednej liście, na drugiej Roman Giertych, a lokalsi są na liście Trzeciej Drogi. Inne komitety niech sobie robią, co chcą – dodaje polityk.

- Kto ma większe szanse na zwycięstwo – bambik [premier, jak nazwał go szef PO – red.] czy pyton [były premier, którego nazwał tak obecny szef rządu – red.]? – pyta Bogdan Rymanowski. – Tygrys – odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL o równym wieku emerytalnym dla kobiet i mężczyzn: Nie. Kolorowe paski na świadectwie? Jestem przywiązany do biało-czerwonego

- Czy „czerwone paski” powinny zniknąć ze świadectw i powinny je zastąpić różnokolorowe? – pyta Bogdan Rymanowski. Postuluje o to lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Jestem przywiązany do biało-czerwonego paska – komentuje prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje jednak, że w wykonaniu jego koalicjanta może to być „chęć pokazania, żeby szkoła zmieniała się również pod względem doceniania różnych aktywności”.

A co na ten temat uważają nasi słuchacze, internauci i widzowie? Czy „czerwone paski” powinny zniknąć?

TAK – 18 proc.

NIE – 82 proc.

- Michał Kołodziejczak na ministra rolnictwa? – pyta prowadzący.

- Stefan Krajewski, Marek Sawicki, Zbyszek Ziejewski…. Mam wspaniałych kandydatów. Ja jestem z PSL. Kto ma odpowiadać za rolnictwo, jak nie PSL? Najlepsi są z PSL – odpowiada prezes ludowców.

- Równy wiek emerytalny – 62 lata dla kobiet i mężczyzn [co proponował w Radiu ZET Ryszard Petru, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu – red.]? – pyta dziennikarz.

- Nie – ocenia polityk.

- Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę? – pyta Rymanowski.

- Wprowadzimy emeryturę bez podatku – zapowiada Kosiniak.

Władysław Kosiniak-Kamysz grzmi: Koniec z prostytucją polityczną. Potrzebna zmiana prawa

- Czy każdy z list [Trzeciej Drogi – red.] podpisał deklarację, że po wyborach zapłaci milion złotych na WOŚP, jak zmieni partię? – pyta słuchacz, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Europoseł Hetman, nasza dwójka w Lublinie zrobił nawet wydarzenie i notarialnie się zobowiązał. Koniec z prostytucją polityczną – grzmi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Skąd tak mocne słowa? – Bo ludzie są na to wściekli – tłumaczy polityk. Zaznacza, że Polskie Stronnictwo Ludowe weryfikowało ludzi pod tym kątem, a część kandydatów wypadło. - Jest potrzebna zmiana prawa w tym zakresie – uważa Gość Radia ZET. Kosiniak komentuje, że co prawda w tej kadencji nikt z ludowców nie odszedł z PSL, ale w tamtej niestety tak się zdarzało. - Wyciągamy wniosek. Trzeba doprowadzić do tego, że jak ktoś zmienia barwy, to de facto mówi wyborcom, że idzie inną drogą, traci mandat i startuje w kolejnych wyborach – uważa Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Jeśli popatrzyłbym na listę PO, to tam Zieloni mają eutanazję wpisaną w program wyborczy!”

- Poglądy Ryszarda Petru to centrum sceny politycznej przy poglądach Zielonych, którzy są w Koalicji Obywatelskiej – odpowiada prezes PSL, pytany o to, dlaczego były lider Nowoczesnej będzie kandydował z list Trzeciej Drogi, skoro ma inne poglądy np. w kwestii wieku emerytalnego. - Jeśli popatrzyłbym na listę PO, to tam Zieloni mają eutanazję wpisaną w program wyborczy! To członek KO, wymieniony z nazwy, bo to podmiot Koalicji Obywatelskiej – tłumaczy Kosiniak-Kamysz. Zdaniem szefa ludowców, w Trzeciej drodze różnice są „symboliczne”. - Pani Jana Shostak jest za tym, by aborcji dokonywać dzień przed urodzeniem się dziecka. Kompletny odjazd! Barbarzyństwo. Nie wierzę, że wielu kandydatów Lewicy ma takie poglądy – dodaje.

Pytany o skrócenie kolejek do lekarzy, polityk i lekarz odpowiada, że jeśli Trzecia Droga dojdzie do władzy, to w pierwszym dniu rozpocznie pracę nad tym, by jak najszybciej sytuacja się zmieniła. - 7 proc. PKB na ochronę zdrowia, personel pomocniczy – zapowiada. - Jeśli w 60 dni nie dostaniesz wizyty u specjalisty, to idziesz do prywatnego gabinetu i NFZ pokrywa koszty – dodaje. Pytany o lepsze posiłki w szpitalach, które zapowiada PiS, Gość Radia ZET komentuje, że „zanim pacjenci zjedzą ten dobry posiłek, to umrą w kolejce do szpitala, jak tak dalej pójdzie”. - PiS próbuje robić odgrzewane kotlety i przedstawiać w nowy sposób – uważa polityk.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA