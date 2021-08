Nie tylko ostrzeżenia IMGW, ale alert RCB skierowano w czwartek do mieszkańców dwóch województw: śląskiego i części małopolskiego. Po południu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło strefę zagrożenia do 7 regionów Polski. Intensywne ulewy mogą spowodować podtopienia i gwałtowne wzrosty poziomu wód w rzekach.

Alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu otrzymują w czwartek mieszkańcy województwa śląskiego i części woj. małopolskiego. Ostrzeżenie pojawiło się też w internecie, na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po południu, w kolejnym komunikacie, RCB podało, że strefą zagrożenia są też województwa: podkarpackie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie i część mazowieckiego.

Centrum w swoich alertach zaznacza, że podczas opadów możliwe są nagłe wezbrania rzek i potoków. Apeluje do mieszkańców wspomnianych województw o przygotowanie się na możliwe podtopienia oraz o śledzenie komunikatów pogodowych.

Alert RCB dla 7 województw przed deszczem i burzami z gradem

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śląsku i w części Małopolski może spaść od 40 mm do 60 mm, a miejscami nawet 80 mm deszczu. IMGW wydał o poranku ostrzeżenia, od pierwszego do trzeciego stopnia. Najgroźniej będzie na Podkarpaciu i we wschodniej Małopolsce, gdzie obowiązują "deszczowe" alerty najwyższego, trzeciego stopnia.

Prognozy wskazują na możliwe opady od 80 mm do 100 mm na Podkarpaciu. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, które wystąpią głównie w ciągu dnia. Lokalnie możliwy jest grad. Alert trzeciego stopnia obowiązuje od czwartku od godziny 15 do piątku do godz. 10.

Alerty hydrologiczne na Opolszczyźnie. Ryzyko podtopień

W zlewni dopływów Odry i górnej Prosny na terenie województwa opolskiego możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, niewykluczone są także lokalne podtopienia. Według specjalistów, do piątku rano na terenie województwa opolskiego w zlewni dopływów Odry może dojść do lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo zjawiska określono na 85 procent.

RadioZET.pl/Gov.pl/Meteo.imgw.pl