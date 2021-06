"Okręty podwodne na ulicach", szpitale ewakuowane. Krajobraz po burzy w Poznaniu

Burza nad Poznaniem doprowadziła do zawalenia się dachu szkolnej hali sportowej, kompletnie zalane są piwnice, samochody dosłownie pływają po ulicach. Do podtopień doszło również w poznańskich szpitalach. We wtorek po południu przeprowadzono tam ewakuację pacjentów. W sieci pojawiają się dramatyczne zdjęcia ukazujące skalę zniszczeń. "Potop, normalnie potop" - komentują internauci.