Burze nawiedzają Polskę po dotkliwych upałach. Gwałtowne wyładowania odnotowujemy obecnie w zachodniej części kraju. Chmury burzowe będą powoli, ale wyraźnie, przemieszczać się z południa na północ, a cała strefa burzowa na wschód - informuje portal fanipogody.pl.

"Z ośrodkami burzowymi związane będą głównie intensywne opady deszczu do 30-40 mm (w przypadku wolnego przemieszczania się układu możliwe są sumy około 50-60 mm) oraz porywy wiatru do 90 km/h, a nawet do 100-110 km/h gdy rozwiną się superkomórki burzowe lub zorganizowane systemy burz. Burzom będzie towarzyszył także grad, zwykle 1-3 cm, ale możliwe jest nawet 5-6 cm, co może miejscami spowodować duże szkody" - czytamy.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed nawałnicami i gradem

Do Polski dociera teraz powietrze z północnego zachodu. Ścierające się masy powietrza zwrotnikowego i polarno-morskiego będą sprzyjać powstawaniu niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski ostrzega przed burzami, które mają wystąpić głównie na zachodzie. Towarzyszyć im mogą intensywne opady deszczu. Punktowo może spaść nawet 50 litrów na jeden metr kwadratowy. Niewykluczony jest także grad.

- Burze, które będą się tworzyły, będą groźne, będzie im towarzyszył intensywny opad deszczu do 40 mm, a punktowo nawet 50 mm. To ponad miesięczna norma opadu dla zachodnich województw - powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dodał, że burze będą się przemieszczały na wschód i początkowo wystąpią w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim, a w kolejnych godzinach w pomorskim, kujawsko-pomorskim aż po Opolszczyznę. Wystąpią także w nocy i będą się pojawiały w pasie od Pomorza przez Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie aż po Opolskie i Łódzkie. Również w nocy może spaść 30-40 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach do 80-90 km/h.

Nadal będzie ciepło. - Temperatura maksymalna po południu na zachodzie wyniesie 27 st. Celsjusza, natomiast w pozostałej części kraju na wschodzie od ok. 28 w Zamościu, 31 na Suwalszczyźnie i 31-32 st. w centrum kraju. Najcieplej będzie w Wielkopolsce - 33-34 st. Szczególnie w centrum kraju temperatura w nocy nie spadnie poniżej 20 st. C. - Przed nami kolejna tropikalna noc - powiedział Walijewski.

Jelenia Góra. Intensywne deszcze i opady gradu

Ulewne deszcze nawiedziły zachodnią Polskę. "Burze mogą powodować lokalne szkody - zalewać piwnice, łamać gałęzie drzew, powodować utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawach energii elektrycznej" - ostrzega portal lowcyburz.pl.

"Mimo wczesnych godzin popołudniowych kilkanaście kilometrów na północ od Jeleniej Góry znajduje się rdzeń silnej komórki burzowej. Może ona generować nawalne opady deszczu powodujące podtopienia jak i opady dużego gradu do 4-5 cm średnicy" - czytamy.

O burzowym armagedonie donosili w mediach społecznościowych mieszkańcy Jeleniej Góry. Internauci opublikowali zdjęcia i filmy, na których widać, że ulice za sprawą ściany deszczu zamieniły się w rwące rzeki. Spadł również grad.

