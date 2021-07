Pogoda na weekend 31 lipca i 1 sierpnia nie będzie rozpieszczała, tym bardziej jeśli zaplanowaliśmy wakacyjny odpoczynek. Synoptycy wieszczą gwałtowną zmianę aury.

"Przed nami weekend, który upłynie pod znakiem dynamicznej sytuacji pogodowej. Już od soboty prognozujemy burze z gradem o wielkości nawet 5 cm, intensywne opady deszczu do 50 mm oraz silne porywy wiatru do 100 km/h. W niedzielę na południowym wschodzie kraju wystąpią też warunki sprzyjające pojawieniu się trąby powietrznej" – przekazał w piątek IMGW w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.

Burze z gradem do 5 cm, trąby powietrzne. Gwałtowna zmiana pogody w weekend

W sobotę spodziewane zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na wschodzie i południu kraju wyniesie do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 50 l/mkw.

Chłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą od 23 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na wschodzie Polski do 30-31 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach na zachodzie i północy do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h. W czasie burz trzeba uważać, gdyż w porywach osiągnie nawet 90 km/h.

Niedziela pod znakiem zachmurzeń, ale i przejaśnień. Wystąpią burze z gradem

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Burze wystąpią w południowo-wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu, lokalnie spodziewane są wspomniane opady gradu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz sięgnie w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

RadioZET.pl/PAP