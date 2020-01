Pogoda: Wysokie ciśnienie w Polsce. Rekord z 1997 roku zagrożony

Jaka pogoda w poniedziałek 20 stycznia? Temperatura nie będzie zbyt wysoka, od 0 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków zachodnich umiarkowany, na północy silniejszy. Lokalnie możliwe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Przypominamy o wysokim ciśnieniu, które sięgnie 1046 hPa.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż znad Europy Centralnej. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Jaka pogoda w poniedziałek 20 stycznia?

W poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie duże, na północy oraz w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i w centrum słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu lub deszczu. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 1 st.C w Kotlinie Kłodzkiej do 5 st.C nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat od -2 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Pod wieczór nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.

Wysokie ciśnienie w Polsce

W poniedziałek 20 stycznia na Dolnym Śląsku możliwy jest rekord wysokiego ciśnienia atmosferycznego - ok. 1050 hPa. Jak podaje IMGW, w związku z tym biomet będzie niekorzystny.

Tak duże ciśnienie zdarza się raz na kilka lat. Dotychczasowy rekord padł w grudniu 1997 w Suwałkach - 1054 hPa.

