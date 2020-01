Jesienna, wręcz wiosenna pogoda w środku zimy – tak jest od kilku dni i nie inaczej zapowiada się we wtorek. Dzień upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu i miejscowych rozpogodzeń. W całym kraju będzie temperatura „na plusie”.

Od tygodni przywykliśmy do delikatnej, mało odczuwalnej zimy. Najbliższe dni nie wskazują, by aura nagle miała się zmienić.

Jak przewiduje TVN Meteo, czeka nas dziś pochmurny wtorek. Słońce będzie przebijać się przez chmury głównie na południu Polski. Popada głównie na północy.

Na Pomorzu Zachodnim i północnym wschodzie przewiduje się słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Ma spaść do dwóch litrów wody na metr kwadratowy.

Będzie chłodno, ale nie mroźno. Temperatury wyniosą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C. w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny.

Ostrzeżenia IMGW o poranku. Oblodzenia na wschodzie

Do godz. 10 rano obowiązują najnowsze ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z uwagi na przymrozki przy gruntach kierowcy i piesi powinni uważać na oblodzenia.

IMGW ostrzega mieszkańców woj. podlaskiego (wyjąwszy Suwałki, powiaty suwalski i sejneński). W rejonie „bieguna zimna” możemy dziś spodziewać się lokalnego zamarzania nawierzchni dróg.

RadioZET.pl/TVN Meteo/Pogodynka.pl