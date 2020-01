Śnieg zaczął intensywnie padać w Tatrach w nocy z soboty na niedzielę. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo niekorzystne, a przed wędrówkami ostrzegają ratownicy TOPR i synoptycy IMGW.

W niedzielę rano dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu powiedział, że na szczycie leży 130 cm śniegu, a temperatura spadła do 12 kresek poniżej zera. Co więcej, wieje silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Wichura utworzyła duże zaspy i nawisy śnieżne. Powyżej 1700 m n.p.m obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach.

Niebezpiecznie jest też w Karkonoszach. Na Śnieżce jest prawie 10 stopni mrozu. W niektórych miejscach osiada składająca się z maleńkich kryształków lodu mgła lodowa i tak ma być też w poniedziałek.

W Bieszczadach powyżej górnej granicy lasu wiatr wieje z prędkością 70 km/godz. Ostatniej doby spadło tam około 10 cm świeżego śniegu. W górnych partiach leży średnio 50-60 cm śniegu i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TPN/KPN