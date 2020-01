Kolejna zmiana pogody w Polsce. Synoptycy nie mają dobrych informacji

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podaje IMGW, w środę opady deszczu wystąpią jedynie na Pomorzu. Tam też można spodziewać się silniejszego wiatru, który w porywach nad morzem osiągać może do 65 km/h. Najchłodniej ponownie na południowym wschodzie, zarówno w nocy (temperatura minimalna około -5°C) jak i w dzień (temperatura maksymalna około 0°). Najcieplejszą częścią kraju będzie północny zachód, w nocy temperatura minimalna wyniesie tam od 0°C do 3°C, w dzień natomiast w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 6°C.

W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek z północy na południu Polski przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu lub mżawki, które w czwartek na południu kraju będą marznące i powodować gołoledź. Najchłodniejsza noc będzie na południowym wschodzie, około -5°C), w tym samym czasie na zachodzie spodziewamy się około 4°C. W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 0°C na południowym wschodzie do 6°C nad morzem i na zachodzie

Piątek zapowiada się pogodnie i bez opadów. Nocą słaby mróz (od -3°C do -1°C) wystąpi tylko na wschodzie kraju. W dzień tam również będzie najchłodniej (około 2°C), najcieplej będzie natomiast na zachodzie – do 6°C. Nad Bałtykiem ponownie wiał będzie dość silny i silny wiatr, którego prędkość w porywach osiągać będzie do 65 km/h.

W sobotę na ogół pochmurno, na północy i wschodzie kraju padał będzie słaby deszcz lub mżawka. W nocy niewielki mróz (około -1°C) tylko na wschodzie kraju, na zachodzie temperatura minimalna około 4°C. W dzień najcieplejszą częścią kraju ponownie będzie zachód kraju, tam temperatura maksymalna wyniesie nawet 8°C. Niestety nadal spodziewamy się umiarkowanego i dość silnego wiatru, nad morzem w porywach do 65 km/h. W niedzielę opadów już mniej, słaby deszcz tylko na północnym zachodzie. Temperatura powietrza zbliżona do sobotniej, najchłodniej w nocy na południowym wschodzie - około -2°C, w dzień najcieplej ponownie na zachodzie do 8°C. Wiatr nieco słabszy, choć nadal możliwe są silniejsze jego porywy.

RadioZET.pl/IMGW