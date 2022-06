Gdzie jest burza? 13 czerwca możliwe ulewy, grad jak jajka i wichury. IMGW wydało ostrzeżenia

Pogoda w poniedziałek 13 czerwca znów będzie niebezpieczna. Jak podają synoptycy z profilu Burza-Alert-IMGW, najsilniejszych burz należy spodziewać się we wschodniej połowie kraju. Burze będą występować już od godzin porannych, a zaczną słabnąć dziś wieczorem.

Gdzie jest burza? W poniedziałek 13 czerwca ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla województw w centralnym i wschodnim pasie kraju od północy po południową granicę wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz silne porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami może spaść grad o średnicy do 3-5 cm. W centrum kraju pomarańczowe alerty IMGW obowiązują w godzinach od 11:00 do 20:00, a na wschodzie od 13:00 do 21:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w godzinach od 9:00 do 18:00 w centralnej i miejscami w zachodniej części kraju oraz na południowym zachodzie Polski i obejmują województwa:

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

opolskie,

część dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

W poniedziałek najniższe temperatury prognozowane są na Wybrzeżu, gdzie spodziewane jest 17-20 stopni Celsjusza. Im dalej na południowy wschód, tym będzie cieplej. Najwyższe wskazania termometrów zapowiadane są na południowym wschodzie - do 27 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/PAP