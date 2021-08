Gdzie jest burza 17 sierpnia? IMGW wydało nowe alerty przed silnym wiatrem i ulewami

Gdzie jest burza? Pogoda we wtorek po burzowej nocy nie ulegnie poprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, burzami oraz silnym wiatrem.

Ochłodzenie dotarło do Polski. Gdzie jest burza?

Synoptycy IMGW przewidują, że burze i ulewy możliwe są na terenie całego kraju. - Do południa spodziewamy się burz na krańcach wschodnich. Tam sumy opadów osiągną około 15 mm. Natomiast od godzin południowych oraz później po południu i wieczorem, burze z gradem mogą występować na Wybrzeżu i Pomorzu - przekazała Anna Woźniak.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu obowiązują na terenie pięciu województw:

warmińsko-mazurskiego (dla wschodnich i południowo-wschodnich powiatów),

podlaskiego,

lubelskiego,

zachodniopomorskiego (w pasie powiatów nadmorskich),

pomorskiego (w powiatach nadmorskich).

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Synoptycy zalecają ostrożność i apelują o śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda na dziś - wtorek 17 sierpnia. Uwaga na silny wiatr

We wtorek na znacznym obszarze kraju będzie wiał porywisty wiatr z kierunków zachodnich. - W zachodniej Polsce porywy te mogą sięgać 70 km/h, a na Wybrzeżu dochodzić nawet do 85-90 km/h nie tylko w czasie trwania burz czy przelotnych opadów deszczu - powiedziała Anna Woźniak, synoptyk IMGW.

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla mieszkańców czterech województw:

pomorskiego (w pasie powiatów nadmorskich),

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego (w powiatach północnych i zachodnich).

Prognozowana maksymalna temperatura we wtorek w całym kraju będzie wyrównana. Termometry pokażą od 17 do 21 stopni Celsjusza. Jedynie nieco cieplej będzie jedynie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - tam do 22 stopni. - Z chłodną masą powietrza, która od wtorku zawita nad Polskę, zostaniemy co najmniej do soboty, a nawet i niedzieli - dodała Anna Woźniak.

