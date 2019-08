Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda we wschodniej i północno-wschodniej Polsce jest kształtowana przez wyż znad Rosji. Reszta kraju dostaje się pod wpływ zatoki związanej z rozległym układem niżowym nad Atlantykiem. Z południa nadal napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać.

Gdzie jest burza? Pogoda na środę, 28 sierpnia

W środę na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 29 st. do 33 st., chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich: od 26°C do 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w środę zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego, okresami dużego. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu i możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna 31 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm.

RadioZET.pl/PAP