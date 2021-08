Burze nie odpuszczają. Upał zelżał, ale deszcz i grad pozostaną z nami na dłużej. We wtorek, 3 sierpnia pogoda również będzie dynamiczna, choć zjawiska nie będą tak gwałtowne. Zagrzmieć może głównie na krańcach północnych i południowych.

Gdzie jest burza 3 sierpnia? Grzmi i pada głównie na południu

Jak wynika z mapy burz windy.com, komórki burzowe rozlokowały we wtorek o godzinie 16 na północy, na krańcach zachodnich i południowych. Jak precyzuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po godz. 15.30 nad Polską obecnie rozciąga się umiarkowanie aktywny front atmosferyczny.

"Piętrzą się na nim chmury kłębiaste, formują burzowe, przelotnie pada, miejscami grzmi" - czytamy. Jak podaje meteorolog, w Polsce burze przechodzą nad 5 województwami: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Z kolei, jak przekazuje portal fanipogody.pl, we wtorek największe szanse na burze są w południowej części kraju. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 15-20 mm, z porywami wiatru do 60-80 km/h. Może także spaść grad. "Przeważnie mają być to pojedyncze komórki burzowe, jak i też klastry wielokomórkowe. Nie można wykluczyć pojedynczych burz superkomórkowych" - informują synoptycy.

IMGW wydał prognozę zagrożeń

Wtorek to kolejny dzień, kiedy nie ma upałów. Jak podała synoptyk IMGW Ewa Łapińska, temperatura maksymalna dziś wyniesie ok. 20-24 stopni Celsjusza. "Najchłodniej będzie nad morzem, a także w rejonach podgórskich od 18 do 20 stopni, a w centrum, na wschodzie i na zachodzie 23–24 stopnie" – poinformowała.

Z prognoz IMGW wynika, że gwałtowne zjawiska nie opuszczą Polaków także w kolejnych dniach. Według meteorologów w środę i czwartek spodziewane są burze z gradem, a w piątek również intensywne opady deszczu.

