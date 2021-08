Burze i przelotne opady deszczu mogą wystąpić we wtorek 3 sierpnia praktycznie w całym kraju - powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na północnym wschodzie oraz na południu kraju.

Prognoza pogody na wtorek 3 sierpnia. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda we wtorek będzie zbliżona do tej, która mogliśmy obserwować dzień wcześniej.

Początkowo większe zachmurzenie miejscami będzie występowało jedynie na południu, zaś na pozostałym obszarze zza chmur będzie wyglądało słońce.

Burze i deszcz we wtorek 3 sierpnia praktycznie w całej Polsce

Przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawiać w całym kraju, ale największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na północnym wschodzie oraz na południu Polski, gdzie w czasie ich trwania mogą wystąpić opady deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h.

W najcieplejszym momencie dnia temperatury wyniosą od 19 st. C nad samym morzem, do 24 st. C na Roztoczu.

Tegoroczny lipiec był jednym z cieplejszych w minionych latach. Pod względem opadów sytuacja była zróżnicowana. W niektórych rejonach deszcze przekroczyły wielokrotnie średnie opady, w innych doskwierała susza – wynika ze wstępnego podsumowania sytuacji pogodowej przygotowanego przez IMGW.

"Pod względem termicznym tegoroczny lipiec w całym kraju był powyżej normy" – ocenił IMGW. W minionym miesiącu norma z okresu 1991-2020 została przekroczona średnio w kraju o co najmniej 0,5 stopnia Celsjusza. Natomiast we wschodniej połowie kraju oraz na północy znacznie powyżej normy norma była przekroczona o ponad 2 stopnie. Największe odchylenie powyżej normy zaobserwowano w Suwałkach - wyniosło 3,4 stopni C.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW/ autor: Marcin Chomiuk