W czterech województwach, z czego w dwóch w całości, mogą do godzin wieczornych wystąpić burze z gradem, wraz z opadami deszczu. IMGW wydał w tej sprawie alerty pierwszego stopnia.

Burze z gradem i deszczem zagrożą w poniedziałek mieszkańcom czterech województw w Polsce południowej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, a także przeważającej części śląskiego i małopolskiego.

Burze z gradem na południu Polski. IMGW wydał alerty dla 4 województw

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" – zapowiedział IMGW. Zagrożenie burzami z gradem i porywistym wiatrem obowiązuje do godziny 21 wieczorem.

W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 21 st. C do 24 st. C.

Chłodniej będzie nad morzem i w rejonie górskim - od 18 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Polska znajduje się w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieszczał się będzie w kierunku Finlandii. Tylko na południowym wschodzie przejściowo rozbuduje się słaby klin wyżowy.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/PAP