Burze nie odpuszczają. W sobotę IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Będą obowiązywały w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę rano.

- W nocy z soboty na niedzielę nad Polskę z południowego zachodu, dokładnie nad rejon Dolnego Śląska, nasuwać się zacznie płytki ośrodek niżowy, który w nocy i nad ranem z Dolnego Śląska będzie się przesuwał w kierunku Wielkopolski, Kujaw, a jutro rano i w pierwszej części dnia nad zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego - wyjaśnił synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

- Ten ośrodek przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu, możliwe też są burze - dodał. - Prognozowana suma opadów na godziny nocne to jest do 40 mm lokalnie na krańcach zachodnich Dolnego Śląska, do 30-35 mm na pozostałym obszarze Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Kujawy - podał synoptyk IMGW. W pozostałej części Polski powinno być pogodnie.

Gdzie jest burza 7 sierpnia? Ulewy na razie nie ustąpią. IMGW wydaje ostrzeżenia

Gdzie jest burza w sobotę, 7 sierpnia? Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dotyczą województwa kujawsko-pomorskiego. IMGW prognozuje tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Wysokość opadu od 15 do 35 mm. W południowych i wschodnich powiatach tego województwa istnieje 30 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia burz.

Z kolei dla województwa dolnośląskiego, a także dla części województw wielkopolskiego i lubuskiego Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. IMGW prognozuje tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 20 do 30 mm, miejscami do 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

