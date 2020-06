Jak informuje IMGW wschodnia i częściowo północna Europa jest pod wpływem układów wysokiego ciśnienia. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Północno-wschodnia część Polski jest pod wpływem wyżu rozciągającego się od Bałtyku po Ukrainę, natomiast od południowego zachodu na północny wschód przemieści się zatoka niżu znad Wielkiej Brytanii z frontem okluzji. Pozostaniemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Prognoza pogody na piątek 26 czerwca 2020 roku

W piątek na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm, na krańcach południowych do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. do 28 st., jedynie na Dolnym Śląsku i Podhalu od 20 st. do 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i nad ranem lokalnymi rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, oraz burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie, zwłaszcza na Śląsku, w Łódzkim i w Małopolsce do 30 mm. Temperatura minimalna od 15 st. do 19 st., w rejonach podgórskich około 12 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna około 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Temperatura minimalna około 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP