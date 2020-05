Gwałtowne zjawiska nad Polską. IMGW wydało żółte alerty

Burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu znów nad Polską. Dla kilku województw wydano alerty pierwszego stopnia. Na niebie też mogą tworzyć się trąby i leje kondensacyjne, a miejscami może dochodzić do podtopień.

Burzowe chmury utrzymują się nad Polską. Wszystko przez niż znad Morza Czarnego. We wtorek najgroźniej będzie na południu, południowym wschodzie i na wschodzie Polski. Podczas wyładowań trzeba spodziewać się intensywnych opadów deszczu (nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy), ale też gradu. Burzom będzie też towarzyszyć silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 70 kilometrów na godzinę.

W związku z zagrożeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych części trzech województw: Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Co więcej, na Śląsku może nastąpić gwałtowny wzrost stanu wód w rzekach w południowych powiatach. Takie zagrożenie istnieje m.in. na Małej Wiśle, Przemszy i Sole.

Trąby i leje kondensacyjne w Polsce

Polscy Łowcy Burz informują też o ryzyku powstania tzw. lejków kondensacyjnych (nierozwiniętych trąb powietrznych, które nie mają kontaktu z ziemią), a nawet trąb.

„Z powodu znacznej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji (CAPE) w dolnych 3 km troposfery dochodzącej miejscami do 150-200 J/kg nie wyklucza się kilku przypadków lejków kondensacyjnych, a nawet w pełni rozwiniętej słabej trąby lądowej” – alarmują na swojej stronie. Leje kondensacyjne można było zaobserwować w Polsce już w poniedziałek.

RadioZET.pl/IMGW/Polscy Łowcy Burz