Zimni ogrodnicy 2020. Atak zimy w połowie maja. Internauci pokazali zdjęcia

Pogoda w połowie maja zaskoczyła wszystkich. Pierwsze zapowiedzi synoptyków o załamaniu pogody i opadach śniegu w maju pojawiły się tydzień temu. Zimni ogrodnicy przywitali nas nietypową jak na maj zimową aurą. Internauci pokazali w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia zaśnieżonych ulic i podwórek.

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka 2020. Opady śniegu w Polsce

W nocy z poniedziałku na wtorek na Warmii i Mazurach początkowo padał deszcz, przechodząc w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W Olsztynie we wtorek rano śnieg utrzymuje się wciąż na dachach domów, na samochodach, trawnikach i drzewach.

Grubość pokrywy śnieżnej w regionie wynosiła od 1 do 5 centymetrów. W najbliższym czasie, według prognoz, w regionie mokra pokrywa śniegu będzie zanikać. W ciągu dnia we wtorek temperatura wyniesie 9 st. C. Synoptycy ostrzegają natomiast przed przymrozkami w nocy z wtorku na środę do -1 st. C.

Biało zrobiło się również w okolicach Wałbrzych na Dolnym Śląsku.

Powrót zimy w Tatrach

We wtorek nastąpiła również zapowiadana zmiana pogody w Tatrach. Po słonecznym, ciepłym i wietrznym poniedziałku, w górach zaczął padać śnieg. Biało zrobiło się również w Zakopanem.

Na Kasprowym Wierchu leży niemal 60 cm śniegu, a termometry na szczycie wskazują osiem stopni mrozu. W Tatrach panuje zamieć. W ciągu minionej doby zanotowano podmuchy wiatru o prędkości do 120 km na godzinę.

W Zakopanem gwałtownie spadła temperatura. Jeszcze w poniedziałek termometry wskazywały to około 20 st. C, a we wtorek zaledwie 1 stopień ciepła.

Zimni ogrodnicy 2020. Ostrzeżenia przed przymrozkami w pięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Na Podlasiu oraz na południu województw małopolskiego i śląskiego spadnie do 5 cm śniegu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

