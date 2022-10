Gęsta mgła w prawie całej Polsce. Ostrzeżenia dla 13 województw

IMGW wydał w niedzielę 30 października ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Zjawisko to ma wystąpić od godz. 22 do poniedziałku do 10 rano na terenie aż 13 województw. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia oszacowano na 85 proc.

Gęsta mgła w 13 województwach w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Niektóre regiony w całości objęte są alertami. Chodzi o województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie.

Z kolei w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim ostrzeżenia dotyczą tylko niektórych powiatów, co widać na poniższej mapie.

W innym tweecie IMGW poinformowało, że "miejscami zaczynają tworzyć się mgły, ograniczające widzialność od 400 metrów do 800 metrów". "W ciągu najbliższych godzin zasięg mgieł będzie się zwiększać, a widzialność lokalnie będzie obniżać się do 100-200 metrów - dodano.

RadioZET.pl/IMGW/Twitter