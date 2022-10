W tych dniach spadnie pierwszy śnieg. To będzie już typowe przedzimie

Długoterminowa prognoza pogody zapowiada się optymistycznie. Najbliższe dni w Polsce będą wyjątkowo ciepłe. Synoptycy uważają, że nasz kraj będzie jednym z najcieplejszych miejsc w Europie. Temperatura ma być aż o 2-3 stopnie wyższa niż wynika ze średniej.

Na północy Europy w najbliższych dniach będzie deszczowo. Jednak im dalej na południe, tym opady będą rzadsze. W środkowej części kontynentu będzie zupełnie sucho.

Prognoza długoterminowa na listopad. Kiedy spadnie śnieg?

Polska znajdzie się między dwoma skrajnymi obszarami, dlatego opady w naszym kraju utrzymają się w normach, jakie występują o tej porze roku. Prawdopodobnie mniej padać będzie w województwach południowych i wschodnich.

Do 5 listopada na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni Celsjusza, w dniu Wszystkich Świętych nawet do 20 stopni. W nocy temperatura niemal na pewno nie spadnie poniżej zera.

Po 10 listopada temperatura nieznacznie spadnie. Najcieplejsze dni przyniosą 15 stopni, ale w większości kraju możemy spodziewać się od 5 do 12 stopni Celsjusza. W nocy możliwe będą przymrozki. W tych dniach fronty atmosferyczne mogą sprowadzić do nas częstsze opady deszczu, a w górach nawet deszczu ze śniegiem.

Po 20 listopada nadejdzie typowe przedzimie. Mróz w nocy będzie już regularny, a w dzień temperatura nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. W najchłodniejsze dni możliwe są nawet spadki do 0 stopni i pierwsze opady śniegu.

RadioZET.pl/ IMGW/ Onet