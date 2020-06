IMGW ostrzega przed silnymi opadami deszczu i burzami. Sytuacja wciąż pozostaje groźna na południu kraju, gdzie w ostatnich dniach silnie wzbierające rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze. Fala burz nad Polską jest skutkiem nadciągnięcia niżu znad Wielkiej Brytanii i związanych z nim zatok niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi.

Prognozowana wysokość opadów wyniesie nawet 60 milimetrów deszczu w Małopolsce. Na Górnym Śląsku i w województwie świętokrzyskim oraz na wschodzie kraju może to być w granicach 40-50 mm deszczu.

Gdzie jest burza? Alerty IMGW z rana dla 8 województw

Instytut wydał ostrzeżenia 2. Stopnia dla czterech województw południowej Polski: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Pomarańczowy alert będzie obowiązywał od godz. 12 również w woj. podlaskim i wschodniej części warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano z rana dla woj. opolskiego, znacznej części warmińsko-mazurskiego, części kujawsko-pomorskiego i części dolnośląskiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać od godz. 12 do późnego wieczora.

fot. screen IMGW

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie południowy. W czasie burz osiągnie w porywach do 100 km/h, na wschodzie kraju możliwe porywy do 110 km/h.

Cieplej będzie dziś na wschodzie (25-30 st. Celsjusza). Na zachodzie i rejonach podgórskich termometry pokażą od 18 st. C do 24 st. C.

radioZET.pl/IMGW