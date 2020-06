Piątek pod znakiem burz i upałów. Na termometrach ponad 30 stopni

Pogoda na piątek oznacza kolejną dawkę upału w połączeniu z burzami. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale narastające do dużego, wraz z porą dnia.

Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. IMGW przewiduje, że spadnie nawet do 30 mm deszczu (na Pomorzu, Kujawach, wschodniej Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej oraz na południu kraju). Na pozostałym obszarze kraju będzie to ok. 20 mm.

Burze i upał w piątek. Kolejny dzień pogodowych skrajności

Będzie to zarazem kolejny gorący dzień. Maksymalne dzienne wskazania termometrów wyniosą od 26 stopni Celsjusza na zachodzie Polski do 31 st. C. na Podkarpaciu. Chłodniej będzie nad morzem i w górach, ok. 20-23 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/godz., lokalnie na południu do 80 km/godz.

Przy bardzo chwiejnej masie powietrza (wskaźnik energii potencjalnej dostępną drogą konwekcji nawet do 2500-3000 J/kg) i niedoborach wilgoci w środkowej części troposfery, w skali kraju tworzyć się będą niezbyt liczne i izolowane, rozproszone burze. Burze mogą tworzyć się głównie późnym popołudniem i wieczorem

- zapowiadają Polscy Łowcy Burz.

