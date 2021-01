Idzie zima, ale to nie "bestia ze wschodu". W całej Polsce spadnie sporo śniegu

''Bestia ze wschodu'', czyli bardzo chłodne syberyjskie powietrze na razie nam nie grozi - uspokajają synoptycy. Jednak w najbliższych dniach w całej Polsce spadnie sporo śniegu. Zimowa pogoda utrzyma się przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia.

"Bestia ze wschodu", czyli wyż znad Syberii, według zapowiedzi meteorologów może wpłynąć na pogodę w Polsce i Europie około 17-25 stycznia 2021 roku. Synoptyk Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z Radiem ZET przekazał, że w obecnym tygodniu mroźne syberyjskie powietrze nie dotrze do naszego kraju.

- W najbliższym czasie w Polsce będziemy mieli zimę. Oczywiście, będzie trochę chłodniej, do minus 10 stopni Celsjusza, ale nie spodziewamy się siarczystych mrozów do minus 30 stopni - dodał synoptyk IMGW. Według wstępnych prognoz styczeń ma być w całej Polsce zdecydowanie bardziej śnieżny niż w ubiegłym roku.

''Bestia ze wschodu'' w Polsce? Nowa prognoza pogody

W piątek 8 grudnia we wschodniej połowie kraju padać będzie już głównie sam śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni na południu do 3 stopni Celsjusza nad morzem. Jedynie w obszarach podgórskich będzie chłodniej, od minus 5 do minus 2 stopni.

W sobotę strefa opadów rozszerzy się na cały kraju. Przeważnie będzie to śnieg, ale początkowo na zachodzie prognozowany jest również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie taka sama jak w poprzednim dniu. Niedziela nie przyniesie zmiany pogody. Wciąż będzie pochmurno i zimowo, bo w całym kraju prognozowane są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od minus 3 stopni do 1 stopnia Celsjusza, a w obszarach podgórskich od minus 5 stopni do minus 1 stopnia.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek 7 grudnia ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem w całej Polsce z wyjątkiem zachodniej części województwa dolnośląskiego. Alerty zaczynają obowiązywać od czwartku od około godziny 19. Na terenach objętych ostrzeżeniami IMGW prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej w Polsce.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET/RadioZET.pl/IMGW