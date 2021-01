"Bestia ze wschodu" w Polsce i Europie. Wkrótce ekstremalna zmiana pogody

Pogoda długoterminowa na styczeń 2021 roku zwiastuje atak arktycznego mrozu i intensywne opady śniegu w niemal całej Europie. ''Bestia ze wschodu'', czyli wyż syberyjski wpłynie również na zmianę aury w Polsce. Fala zimna z północy i wschodu Europy wypchnie z naszego kontynentu cieplejsze masy powietrzna znad Atlantyku.

"Bestia ze wschodu" w Polsce? W drugiej połowie stycznia atak zimy

''Bestia ze wschodu'' według zapowiedzi meteorologów zaatakuje około 17-25 stycznia 2021 roku. Zdaniem dr Marka Kuczery z Uniwersytetu Karola w Pradze będzie to szczyt sezonu zimowego w tym roku. Długoterminowa prognozy pogody na luty wskazuje na ocieplenie i wiosenną aurę.

W połowie stycznia intensywne opady śniegu spodziewane są w niemal całej Europie, również na Wyspach Brytyjskich, we Francji oraz Hiszpanii. Jak podaje ''Wirtualna Polska'', we wschodniej części Polski spadnie około 20 centymetrów śniegu. Jeszcze więcej białego puchu może spaść w Małopolsce i na Podkarpaciu - do 40 centymetrów.

- Przy prawdziwie syberyjskich warunkach nawet na europejskich nizinach mogą wystąpić arktyczne dni z całodziennymi temperaturami poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Jeśli jednocześnie utworzy się pokrywa śnieżna, ekstremalnie silne mrozy mogą sięgnąć nawet minus 20 stopni - mówi dr Marek Kuczera.

''Bestia ze wschodu'' mocno obniży temperatury w Polsce. Prognoza serwisu mkWeather.com przewiduje nawet 30 stopniowy mróz. Według modelu GFS, na Suwalszczyźnie, czyli polskim biegunie zimna, temperatury mogą spaść do minus 16 stopni Celsjusza. W tym samym czasie w europejskiej części Rosji i północnej Skandynawii spodziewane są mrozy sięgające minus 50 stopni Celsjusza.

