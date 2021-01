Prognoza klimatyczna na rok 2021 zapowiada się ekstremalne, i to dosłownie. Zapewnia o tym ekspert, polarnik i geograf dr hab. Mateusz strzelecki z Uniwersytetu Wrocławskiego. - To będzie rok klimatycznego chaosu - mówi w rozmowie z Radiem ZET. Jego zdaniem najważniejszym czynnikiem jest prąd strumieniowy, który na wysokości od dziewięciu do dwunastu kilometrów nad nami przenosi masy powietrza w kierunku Arktyki i wpływa na topnienie lodu. Ostatnio jednak prąd ten nie zachowuje się tak, jak zwykle i może przynieść ze sobą wiele ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Według eksperta rozpoczynający się właśnie 2021 może nie być rekordowy pod względem wysokich temperatur. Będzie za to mieszanką okresów suszy, powodzi i silnych wichur - również w naszej szerokości geograficznej.

Ten prąd strumieniowy, którym tym rządzi, trochę nas zaskakuje. Spowalnia wytapianie, zanik lodu morskiego, ale co przynosi? Przynosi więcej ekstremalnych wydarzeń, chociażby w średnich szerokościach geograficznych, w których leży Polska - stwierdza.

Prognoza klimatyczna na 2021 r. To będzie tok chaosu i ekstremum pogodowego

Dr hab. Strzelecki patrzy an zmiany zachodzącego w ramach prądu strumieniowego z niepokojem. To, że "Jest stream" - odpowiedzialny za przemieszczanie się mas powietrza, kluczowych dla zmian klimatycznych - spowalnia proces topnienia lodu w Arktyce to nie do końca dobra informacja. Rozmówca Radia ZET przestrzega również przed gwałtownymi wichurami, które mogą nawiedzić nasz kraj.

To, czego ja się spodziewam, to utrzymanie tych chaosów, tego ekstremum, czyli roku, w którym będziemy się bali suszy, a po paru tygodniach będziemy martwili się, czy nie nadejdzie kolejna powódź tysiąclecia - dodaje.

RadioZET/RadioZET.pl