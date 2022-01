We wschodniej Polsce – w pasie od Mazur po województwo lubelskie – wystąpią we wtorek wieczorem oblodzenia. Ostrzeżenia przed "szklanką" na drogach i chodnikach wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty mają obowiązywać do środy 26 stycznia do godzin porannych. W Beskidzie Śląskim i na Podhalu mocno sypnie śniegiem.