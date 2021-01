Synoptycy ostrzegają: wystąpią marznące opady i silne mrozy

IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów dla woj. lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. "Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź" - podało na Twitterze.

Instytut poinformował również, że o godz. 15 najchłodniej było na północnym-wschodzie kraju. Na stacji synoptycznej w Białymstoku termometry pokazały -14,7 stopnia Celsjusza.

Według prognoz IMGW w poniedziałek zachmurzenie jest umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, szczególnie na wschodzie. Miejscami mogą natomiast występować opady śniegu. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy jest również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -14 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum, do 0 st. C na krańcach zachodnich.

