Rekordowe mrozy na Podlasiu. Nawet -33 st. Dzieci nie wróciły do szkół

Pogoda w całym kraju jest typowo zimowa, a IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Meteorolodzy informują, że tak zimno nie było od wielu lat. Najniższe temperatury na termometrach obserwują mieszkańcy wschodniej części Polski.

Silny mróz w Polsce. Najzimniej na Podlasiu

Na Podlasiu najniższe temperatury odnotowano w Jabłonowie-Wypychach - minus 26,5 st. C, w Suwałkach - minus 26,4 st. C oraz w Białymstoku - minus 25,4 st. C. Najniższa temperatura przy gruncie wyniosła z kolei minus 33 st. C w Białymstoku oraz -32 st. w Suwałkach. Według Magdaleny Pękali z Biura Prognoz IMGW w Białymstoku niskie temperatury wciąż się utrzymują.

Tylko nieznacznie cieplej było w nocy na Warmii i Mazurach. W nocy przy gruncie temperatura wyniosła w Kętrzynie - 28 st. C, w Mikołajkach - 27 st. C., a w Olsztynie -24 st. C. Państwowy Instytut Badawczy IMGW podał, że z niedzieli na poniedziałek najniższe temperatury zanotowano: w Gołdapi -27,8 st. C, Olecku -25,3 st. C, Kętrzynie -22,9 st. C oraz w Mikołajkach -21,3 st. C.

Ostrzeżenia IMGW. Odwołane zajęcia w szkołach

Zgodnie z prognozami IMGW ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują do wtorku do godziny. 9. W związku z warunkami atmosferycznymi odwołano zajęcia w szkołach. Polsatnews.pl informuje, że w miejscowości Sztabin uczniowie nie wrócili do zapowiadanej przez MEiN nauki stacjonarnej. Odwołano zajęcia w placówkach. Według widza stacji o godz. 5:48 termometr wskazywał tam temperaturę -30 st. Celsjusza.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News/IMGW